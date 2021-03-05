Kiracı da kiralama YAPABiLiR Mi?
Kiracınızın alt kiralama yapabilmesi için ya kira sözleşmenizde ya da ayrıca yazılı bir şekilde alt kiralama yetkisi vermiş olmanız gereklidir. Eğer bu şekilde bir yetki vermediyseniz, hatta bu konuya sözleşmenizde hiç değinilmemişse kiracınızın alt kiralama yapması yasal değildir. Kanunda "Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez" hükmü vardır. Ayrıca kiracı bu işyerinden tamamen ayrılmış, yeni kiracıya bırakmışsa, öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde kaymakamlığa şikayet ederek tahliyeyi sağlayabilirsiniz.
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