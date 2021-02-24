Kaza geçirenin yakınına tazminat

Babam yıllar önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu kaza nedeniyle hâlâ tazminat hakkımızın var mıdır?

Ölümlü trafik kazalarında kaza sonucu hayatını kaybeden şahsın desteği ile hayatlarını idame ettirenler kazaya neden olan kişi veya kurumlardan yoksun kaldıkları destek oranında tazminat talep edebilir. Trafik kazalarından doğan bu tazminat bir sorumluluk sigortası olan trafik sigortasının sigortacısı tarafından üstlenilmiştir. Trafik sigortaları 3. kişiye verilen zararları karşılayan bir sigorta çeşidi olduğundan, trafik kazasında kusurlu olan tarafın ve limiti ile sınırlı olarak onun trafik sigortasının destekten yoksun kalma tazminatını ödemesi gerekmektedir.

Bu tazminat aktüeryal hesaplama yöntemi ile vefat edenin (desteğin) kazancı, yaşı, destek görenlerin ise destek miktarı, eğitim durumları yaşları gibi kriterlere göre hesaplanır.

Destekten yoksun kalma tazminatı için zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Sorunuza dönersek, 5 yıl önceki kaza nedeniyle sizin bir tazminat alma hakkı doğmuş olabilir. Fakat, size telefon yoluyla ulaşarak bu tazminatı alabileceğini söyleyen ve sizden vekaletname talep eden kişilere güvenmemenizi, bu konu nedeniyle daha önce birçok mağduriyetin yaşandığını, bu konuda uzmanlığı olan bir avukatla yol almanızın çok daha sağlıklı olduğunu belirtmek isterim.