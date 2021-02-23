Yanlış estetik tazminat getirir

Özel bir hastanede estetik ameliyat oldum. Enfeksiyon ve yanlış operasyon nedeniyle olumsuz sonuçları oldu. Hastane ameliyatın riskleri konusunda bilgilendirdiğini ve bir kusuru olmadığını söylüyor. Büyük bir tazminat davası açmak istiyorum. Kazanır mıyım?

HASTANE ile yapmış olduğunuz sözleşme bir eser sözleşmesidir.

Eser sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu 470. Madde'de "Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir" şeklinde düzenlenmiştir. Yasa gereği eserin fen ve sanat kurallarına uygun, iş sahibinin beklentilerini karşılar özellikleri taşıması gerekir. Bu durumda ortaya çıkan eser, yani ameliyatın sonuçlarının beklentinizi karşılamaması, hatta enfeksiyon nedeniyle ayıplı bir hale gelmesi halinde burada artık olağan bir riskten söz etmek mümkün değildir ve ayıplı eser nedeniyle hastane ve operasyonu yapan doktor müştereken ve müteselsilen maddi ve manevi tazminatla sorumlu olacaktır.