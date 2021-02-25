Trafik cezası miras kalmaz

Babam vefat edeli 9 yıl oldu. Üzerine de 3 araç bulunuyordu ve bunları reddi miras yapmadık. Zaman geçmişti çünkü. Annem, 2 kardeşim ve ben varız Ortada bir borç var ve bu bizden ayrı ayrı istenir mi? 3 otomobilin MTV, trafik cezaları var. Bu konuda ne yapabiliriz?

TÜRK Medeni Kanunu'nun 606. maddesinde mirasın 3 ay içinde reddedilebileceği düzenlenmiştir.

Reddedilmemesi halinde miras bırakanın amme borçlarından mirasçılarının sorumlu olup olmayacağı konusu alacağın konusuna göre değişmektedir. Örneğin;

213 sayılı Kanun'un 12. maddesinde, "Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar" hükmüne yer verilmek suretiyle ölen kişinin vergi borçlarından her mirasçının kendi miras hissesi nispetinde sorumlu olması esası getirilmiştir.

Sizin örneğinizde trafik para cezalarının düzenlendiği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda bu konuda bir düzenleme bulunmadığından, kendisine trafik para cezası verilen amme borçlusunun ölümü halinde bu alacağın tahsilinden borçlunun mirasçılarından takip edilmeksizin vazgeçilecektir.

Yani bu cezalar sizden istenemeyecektir.