Geciken aidat nasıl ödenir?

Site aidatlarını ödemeyenlere karşı ne yapılabilir?

Aidat, aylık olarak ödenen ve ortak yaşam alanlarında görülen iş bölümünün desteği için mülk sahiplerince karşılanan ücrettir. Bahçıvan, temizlik ya da kapıcılık hizmet bedellerinin içinde olduğu aidatı, kat malikleri yönetim planında gösterilen şekilde ödemekle yükümlüdür. Aidatını ödemeyen kat maliki için Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20'ye göre; asıl alacakla birlikte her aidat için aylık yüzde 5 hesabı ile gecikme tazminatı işletilebilir, ilamsız icra takibi yapılabilir.

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 22'ye göre bağımsız bölüm malikinin borçları sebebi ile diğer bağımsız bölüm malikleri lehine ipotek tesis edilmesi dahi istenebilir.

Yazlık sitenin yöneticiyim. Bazı kat malikleri, aidatlarını ödemiyor. Suyu kesilebilir mi?

Su, elektrik veya doğalgaz gibi faturaları tek bir fatura ile site yönetimine geliyor, site yönetimince pay ölçerler vasıtasıyla bağımsız bölümlere dağıtılıyorsa ve yönetim planında aidat borcunu ödemeyenlerin enerjisinin kesileceğine dair bir madde varsa yönetim suyu kesebilir. Fakat yönetim planında böyle bir madde yoksa faturalar ayrı ayrı abonelik şeklindeyse site yönetiminin elektriği, suyu veya doğalgazı kesemez.

Bu yolla enerjisi kesilenler sulh hukuk mahkemesine başvurabilir.