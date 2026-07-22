Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca "Ulaştırmada Ar-Ge ve İnovasyon" temasıyla yayımlanan Ulaştırma ve Altyapı Dergisi'nin yeni sayısında, trafikteki gecikmelerin ekonomiye maliyeti araştırıldı. Dünya çapındaki şehirlerde araçla yapılan seyahat sürelerini, ortalama hızları ve trafik yoğunluğunu ölçen TomTom Trafik Endeksi'nin baz alındığı 1 Temmuz tarihli araştırma, trafikteki 1 dakikalık zaman kaybının parasal değerinin 0,94 ile 12,44 TL aralığında değiştiğini ortaya koydu.

Trafik raporu çarpıcı tabloyu ortaya koydu. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) 803 MİLYON LİTRE YAKIT İSRAFI Şehir içi otomobil gecikmelerinin yıllık yolcu zaman maliyetinin 163.6 milyar, ticari araç gecikmelerinin yıllık maliyetinin ise 82 milyar TL düzeyine ulaştığı ve böylece yıllık Türkiye'ye fazladan 245.6 milyar TL'ye mal olduğu hesaplandı.

Aynı senaryoda gecikmelerin yakıt israfının yaklaşık 803 milyon litre, ek karbondioksit salımının yaklaşık 1.89 milyon ton olarak tahmin edildiği kaydedildi. Bu emisyonların karbon maliyeti AB karbon fiyatı üzerinden yıllık 143.5 milyon euro (7,7 milyar TL) olarak hesaplandı.