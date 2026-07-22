Trafiğin Türkiye'ye faturası ağır: Yıllık kayıp 245,6 milyar TL'yi buluyor
Ulaştırmada 1 dakikalık zaman kaybının parasal değerinin 0,94 ile 12,44 TL aralığında değiştiği, gecikmenin Türkiye'ye yıllık maliyetinin 245.6 milyar TL'yi bulduğu hesaplandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar trafikte yıllık fazladan 112 saat harcıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca "Ulaştırmada Ar-Ge ve İnovasyon" temasıyla yayımlanan Ulaştırma ve Altyapı Dergisi'nin yeni sayısında, trafikteki gecikmelerin ekonomiye maliyeti araştırıldı. Dünya çapındaki şehirlerde araçla yapılan seyahat sürelerini, ortalama hızları ve trafik yoğunluğunu ölçen TomTom Trafik Endeksi'nin baz alındığı 1 Temmuz tarihli araştırma, trafikteki 1 dakikalık zaman kaybının parasal değerinin 0,94 ile 12,44 TL aralığında değiştiğini ortaya koydu.
803 MİLYON LİTRE YAKIT İSRAFI
Şehir içi otomobil gecikmelerinin yıllık yolcu zaman maliyetinin 163.6 milyar, ticari araç gecikmelerinin yıllık maliyetinin ise 82 milyar TL düzeyine ulaştığı ve böylece yıllık Türkiye'ye fazladan 245.6 milyar TL'ye mal olduğu hesaplandı.
Aynı senaryoda gecikmelerin yakıt israfının yaklaşık 803 milyon litre, ek karbondioksit salımının yaklaşık 1.89 milyon ton olarak tahmin edildiği kaydedildi. Bu emisyonların karbon maliyeti AB karbon fiyatı üzerinden yıllık 143.5 milyon euro (7,7 milyar TL) olarak hesaplandı.
270 MİLYON SAAT BOŞA GEÇİYOR
Türkiye ölçeğinde trafikte geçen zaman kaybı toplam 270 milyon saat olarak belirlendi. Bu büyüklük, yaklaşık 135 bin tam zamanlı istihdamın bir yıllık çalışma süresine denk olarak değerlendirildi. Otomobillerde günlük ortalama 1 dakikalık kalıcı bir iyileşmenin yıllık yaklaşık 11 milyar TL fayda üretebileceği, ticari araçlarda ise 1 dakikalık iyileşmenin yaklaşık 4 milyar TL düzeyinde bir kazanç sağlayabileceği kaydedildi.
112 SAATLİK KAYIP
TomTom Trafik Endeksi'nin 2025 yılı verilerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinde yaklaşık 10 kilometre gidiş ve dönüş yönünde araç kullanan bir kişinin trafikteki zaman kaybı yıllık 112 saat olarak hesaplandı. Bu süre en düşük Polonya'nın başkenti Varşova'da 102 saat olarak hesaplanırken, Sao Paulo'da 170, Mexico City'de ise trafikte 184 saatlik gecikme yaşandığı görüldü. Araştırmada İETT otobüslerinde ortalama 1 dakikalık trafikteki gecikmenin yıllık maliyeti 18.67 milyar TL olarak hesaplanırken, 5 dakikalık gecikmenin maliyeti ise 93.3 milyar TL olarak hesaplandı.