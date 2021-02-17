Taklit ürüne tazminat
Türk Patent Enstitüsü veya uluslararası patent ofisleri marifeti ile logo, isim ve ürün markanızı tescil ettirebilirsiniz. Tescilli bir marka, sahibine münhasır hak sağlar ve marka sahibinin, markasının izinsiz kullanımını engellemek, tescilli markası ile üretilen taklit malları toplatmak gibi birçok hakkı vardır.
10/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka hakkı korunmaya başlamıştır.
Marka hakkına tecavüz özetle; birine ait olan markanın aynısının ya da ayırt edilemeyecek derecede benzerinin üçüncü kişilerce izinsiz olarak kullanılması durumudur.
Tescilli bir markanın veya logonun veyahut da marka olarak tescil edilebilen herhangi bir ibarenin, yazı karakterinin aynısının veya onu çağrıştıran bir benzerinin bir başkası tarafından kasıtlı veya bilmeden kullanımı, taklit ürünler gibi birçok hal, marka hakkına tecavüz sayılır.
Marka hakkına tecavüz edilen bir kişi ve şirket, tecavüz fiilini gerçekleştiren kişilere karşı birtakım imkanlar elde etmekte, gerek hukuk davası gerekse ceza davası gibi davalar açabildiği gibi, taklit marka ürünlerin toplatılması gibi taleplerde bulunma hakkına da sahiptir. Marka hakkına tecavüz etmenin cezai sorumluluğu olduğu gibi, marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir, marka hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç gibi kalemleri içeren maddi tazminat talepleri ve manevi tazminat talepleri de gündeme gelecektir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kapıcı kira ödemez 16 Şubat 2021, Salı Sitede çalıştırdığımız kapıcılarla ilgili yasal düzenlemeler nelerdir? Yasa ve yönetmeliklere göre kapıcı ile...
- Site bahçesini kiralarken oy birliği aranır mı? 15 Şubat 2021, Pazartesi Site yönetimi sitenin bahçesinin bir bölümünü kiraya vermiş. Bunun için bizden izin istenmedi. Yapılan bu işleme...
- Sorumluluk sitede 14 Şubat 2021, Pazar Sitemizde özel güvenlik şirketi ile anlaşarak güvenlik görevlileri çalıştırıyoruz. Tazminat alacaklarını her ay...
- Eşit hizmete eşit aidat 13 Şubat 2021, Cumartesi Oturduğum apartmanda güvenlik personeli çalıştırıyoruz. Benim dairem en küçük daire. Fakat bu güvenlik personelinin...
- Borç da miras kalır 12 Şubat 2021, Cuma Birkaç ay önce babamızı kaybettik. Bankadan kredi çekmiş ve bu kredi varlık şirketlerine devredilmiş. Bizi arıyorlar....