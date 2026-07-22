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Gürültü tartışması cinayetle bitti: Anne öldü, piyanist kızı ağır yaralandı

Nurettin Yıldız, gürültü nedeniyle tartıştığı Yüksel Uçar'ı bıçakla hayattan kopardı. Piyanist kızı Çilem Çağlar'ı da yaraladı.

Kaynak Gazete
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Gürültü tartışması cinayetle bitti: Anne öldü, piyanist kızı ağır yaralandı

Isparta Eğirdir'de yaşayan Nurettin Yıldız (21) ve önceki gece komşuları piyanist Çilem Çağlar (38) ile annesi Yüksel Uçar (59) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Yıldız, bıçakla Çağlar ve Uçar'ı yaraladı.

Yüksel Uçar (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Yüksel Uçar (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çilem ÇağlarÇilem Çağlar

Yaralılardan Yüksel Uçar doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralanan Çilem Çağlar ise tedavisinin devamı için Isparta'ya sevk edildi. Polis, katil zanlısı Nurettin Yıldız'ı yakalayıp, gözaltına aldı.

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