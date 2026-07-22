Isparta Eğirdir'de yaşayan Nurettin Yıldız (21) ve önceki gece komşuları piyanist Çilem Çağlar (38) ile annesi Yüksel Uçar (59) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Yıldız, bıçakla Çağlar ve Uçar'ı yaraladı.

Yüksel Uçar (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.