2018 yılında kurulan TT Ventures, yatırımlarını 2022'nin Eylül ayından bu yana bağımsız yönetilen "TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" üzerinden sürdürüyor. Türk Telekom Grubu'nun ana yatırımcılarından biri olduğu bu fon, yerli ve yabancı yatırımcıların da katılımıyla Seri A ve sonrası aşamadaki, küresel ölçekte büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerini hedefliyor. Kuruluşundan bu yana fon üzerinden 12 farklı girişime yatırım yapıldığı, yatırım kararlarının güçlü kurucu ekip, büyük pazar fırsatı, teknolojik yenilik ve ölçeklenebilir iş modeli gibi kriterlere göre şekillendirildiği belirtiliyor.

TT Ventures 12 teknoloji girişimine yatırım yaptı. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.) DEĞERLERİ 600 MİLYON $'I AŞTI Yatırımların odağında bugün ağırlıklı olarak yapay zeka, siber güvenlik ve dijital sağlık bulunsa da, TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan'ın açıklamalarına göre şirketin girişim hızlandırma programı PİLOT'un bu yılki 14. döneminde mobilite ve enerji teknolojileri de öncelikli yatırım alanları arasında yer alıyor. Bugüne kadar 131 girişime toplam 3.2 milyon dolarlık nakit destek sağlayan PİLOT programının mezunlarının toplam portföy değeri 600 milyon doları aştı.