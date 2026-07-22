TT Ventures'tan teknoloji girişimlerine yatırım hamlesi: Portföy değeri 600 milyon doları geçti
Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures aracılığıyla yürüttüğü yatırım stratejisinde enerji ve mobilite alanlarına giderek daha fazla ağırlık veriyor. Şirket bu alanlarda faaliyet gösteren girişimlere sermaye ve destek sağlıyor...
2018 yılında kurulan TT Ventures, yatırımlarını 2022'nin Eylül ayından bu yana bağımsız yönetilen "TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" üzerinden sürdürüyor. Türk Telekom Grubu'nun ana yatırımcılarından biri olduğu bu fon, yerli ve yabancı yatırımcıların da katılımıyla Seri A ve sonrası aşamadaki, küresel ölçekte büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerini hedefliyor. Kuruluşundan bu yana fon üzerinden 12 farklı girişime yatırım yapıldığı, yatırım kararlarının güçlü kurucu ekip, büyük pazar fırsatı, teknolojik yenilik ve ölçeklenebilir iş modeli gibi kriterlere göre şekillendirildiği belirtiliyor.
DEĞERLERİ 600 MİLYON $'I AŞTI
Yatırımların odağında bugün ağırlıklı olarak yapay zeka, siber güvenlik ve dijital sağlık bulunsa da, TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan'ın açıklamalarına göre şirketin girişim hızlandırma programı PİLOT'un bu yılki 14. döneminde mobilite ve enerji teknolojileri de öncelikli yatırım alanları arasında yer alıyor. Bugüne kadar 131 girişime toplam 3.2 milyon dolarlık nakit destek sağlayan PİLOT programının mezunlarının toplam portföy değeri 600 milyon doları aştı.
TT Ventures, otomotiv sektöründeki elektrifikasyon dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla "E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı" projesini hayata geçirerek elektrikli araç şarj işletmeciliği pazarına doğrudan "Şarj Ağı İşletmecisi" sıfatıyla girdi. Şirket bu projeyi kendi enerji üretim yatırımlarıyla da destekliyor: Karbon ayak izini azaltma ve kendi enerjisini üretme hedefi doğrultusunda Güneş Enerjisi Santrali kurulum çalışmalarını hızlandıran Türk Telekom'a, TEİAŞ tarafından 405,8 MWe kurulu güç kapasitesi tahsis edildi.
PORTFÖY GENİŞ
TT Ventures'ın portföyünde yer alan Car4Future, B2B şirketlerin elektrikli araçları için enerji paylaşım ağı yazılımı ve araçtan araca, araçtan şebekeye enerji transfer donanımları geliştiriyor. Car- 4Future'ın yazılımı, kullanıcılara kişiselleştirilmiş şarj istasyonu bilgisi, batarya takibiyle menzil odaklı rota planlaması imkânı sunarken, şarj ünitesi sahiplerinin de ünitelerini paylaşıma açarak gelir elde etmesine olanak tanıyor. Portföydeki Eltemtek ise Türkiye'nin kritik enerji altyapısı projelerinde özel ve kamu kuruluşlarına mühendislik, proje ve danışmanlık hizmeti sağlıyor.