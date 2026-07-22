Tatil kalbi sendromu, yalnızca ileri yaştaki kişilerde veya kalp hastalarında değil, daha önce kalp sorunu yaşamamış kişilerde de ortaya çıkabiliyor. Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, "Riski azaltmak yeterli su içmek, düzenli uyumak, aşırı kafein ve enerji içeceğinden kaçınmak önemlidir. Ağır ve yağlı öğünler yerine dengeli beslenmek, aşırı sıcaklarda yoğun fiziksel aktiviteyi sınırlamak ve mevcut kalp hastalığı olan kişilerin ilaçlarını düzenli kullanmaları da koruyucudur" diyor. Şu bilgileri paylaşıyor:

Uykusuzluk ve susuzluk riski artırıyor. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) UYKUSUZLUK VE STRES KALBİ ZAYIFLATIYOR Düzensiz uyku, yoğun fiziksel ve duygusal stres, susuz kalma ve geç saatlere kadar süren eğlence programları bir araya geldiğinde kalbin elektriksel dengesini bozarak ritim bozukluklarına zemin hazırlayabilir. Uykusuzluk ve stres adrenalin düzeylerini artırarak kalbi daha hassas hale getirir. Susuz kalmaya bağlı elektrolit dengesizliklerinin de bu tabloya eklenmesiyle, özellikle kalbin düzensiz ve çoğu zaman hızlı atmasına yol açan atriyal fibrilasyon gibi ritim bozukluklarının görülme riski belirgin şekilde artabilir. Bu nedenle tatil dönemlerinde yeterli uyumak, bol su içmek ve vücudu aşırı zorlamaktan kaçınmak kalp ritmini korumak açısından kıymetli.