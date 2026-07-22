Tatil kalbine dikkat! Prof. Dr. Koylan uyardı: Kalbi korumanın altın kuralı
Tatil kalbi sendromu olarak adlandırılan geçici ritim bozukluğu, özellikle yaz aylarında ve uzun tatillerde daha sık görülüyor. Prof. Dr. Nevrez Koylan, "Uzun süren çarpıntı, göğüs ağrısı veya bayılma durumunda gecikmeden doktora başvurun" diyor.
Tatil kalbi sendromu, yalnızca ileri yaştaki kişilerde veya kalp hastalarında değil, daha önce kalp sorunu yaşamamış kişilerde de ortaya çıkabiliyor. Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, "Riski azaltmak yeterli su içmek, düzenli uyumak, aşırı kafein ve enerji içeceğinden kaçınmak önemlidir. Ağır ve yağlı öğünler yerine dengeli beslenmek, aşırı sıcaklarda yoğun fiziksel aktiviteyi sınırlamak ve mevcut kalp hastalığı olan kişilerin ilaçlarını düzenli kullanmaları da koruyucudur" diyor. Şu bilgileri paylaşıyor:
UYKUSUZLUK VE STRES KALBİ ZAYIFLATIYOR
Düzensiz uyku, yoğun fiziksel ve duygusal stres, susuz kalma ve geç saatlere kadar süren eğlence programları bir araya geldiğinde kalbin elektriksel dengesini bozarak ritim bozukluklarına zemin hazırlayabilir. Uykusuzluk ve stres adrenalin düzeylerini artırarak kalbi daha hassas hale getirir. Susuz kalmaya bağlı elektrolit dengesizliklerinin de bu tabloya eklenmesiyle, özellikle kalbin düzensiz ve çoğu zaman hızlı atmasına yol açan atriyal fibrilasyon gibi ritim bozukluklarının görülme riski belirgin şekilde artabilir. Bu nedenle tatil dönemlerinde yeterli uyumak, bol su içmek ve vücudu aşırı zorlamaktan kaçınmak kalp ritmini korumak açısından kıymetli.
SOĞUK TERLEME ALARM OLABİLİR
Ani başlayan çarpıntı, kalp atışlarının düzensiz veya çok hızlı hissedilmesi, nefes darlığı, baş dönmesi, halsizlik ve göğüste rahatsızlık en yaygın karşılaşılan semptomlar arasında. Bazı kişilerde bu yakınmalar kısa sürede kendiliğinden düzelebilse de çarpıntının uzun sürmesi, göğüs ağrısı, bayılma veya bayılacak gibi olma, şiddetli nefes darlığı ya da soğuk terleme gibi bulgular ciddi bir ritim bozukluğuna veya kalp krizine işaret edebilir. Bu durumda zaman kaybetmeden bir sağlık merkezine başvurulması, erken tanı ve tedavi açısından büyük önem taşır.
BELİRTİLERDEN ÖNCEKİ TETİKLEYİCİLER BELİRLENMELİ
Tanı sürecinde öncelikle belirtilerin ne zaman başladığı ve son günlerde aşırı alkol tüketimi, uykusuzluk, yoğun stres veya susuz kalma gibi tetikleyicilerin bulunup bulunmadığın değerlendirilmesi gerekir. Muayenenin ardından ritim bozukluğunun türünü belirlemek için EKG çekilir. Gerekli durumlarda 24–48 saatlik Holter ritim kaydı, kan testleri, elektrolit düzeyleri, tiroit fonksiyonları ve kalp kası hasarını değerlendiren incelemeler yapılabilir. Tanı; ritim bozukluğunun geçici bir tetikleyicinin ardından ortaya çıkması, altta yatan yapısal bir kalp hastalığının saptanmamasıyla konabilir.