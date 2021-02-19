Aidat borcundan ev sahibi de sorumlu

Kiracımın 1 senedir aidatını ödemediğini öğrendim. Site yönetimi bu aidatları benden talep ediyor. Kiracımdan alması gerekmez mi? Ben ödemek zorunda mıyım?

634 sayılı yasa gereği aidat ödemekle sorumlu olan kişi doğrudan kat malikidir. Kiracı ile kat maliki arasındaki kira sözleşmesi sadece iki tarafı bağlayan bir sözleşme olduğundan, site yönetimini bağlamaz. Bu nedenle site yönetiminin öncelikle kiracıya müracaat etmek gibi bir zorunluluğu olmadığı gibi, kiracıya karşı hiçbir hukuki talepte bulunmasına da gerek yoktur. Kira kontratında aidatı kiracınızın ödeyeceği yönünde bir anlaşmaya vardıysanız, kiracınızın aidatları düzenli bir şekilde ödeyip ödemediğini kontrol etme sorumluluğu da size aittir. Yoksa aidatlardan gecikme faizi ile birlikte sorumlu olursunuz.

Sitemizdeki apartmanlardan birinin en üst katındaki kat maliki, çatıyı teras yaparak kullanıyor. Buna engel olabilir miyiz?

Çatı da kat mülkiyeti kanunu gereği ortak alandır ve tüm kat maliklerinin açıkça rızası olmadıkça tek bir kat malikine özgülenemez ve bu alana teras vb. yapılar yapılamaz. Böyle bir durumun varlığı halinde kat malikleri kurulunun verdiği yetki ile site veya bina yönetimi tarafından müdahalenin men'i ve ecrimisil davaları açılabilir, yapılmış olan yapılar varsa, değişiklikler varsa eski hale getirilmesi talep edilebilir.