TÜRK BİLİM İNSANI KURDU

Morgan Stanley ise yıl için 80 bin tonluk bir arz açığı öngörüyor. EELi'nin modüler sistemleri, tam da bu noktada devreye giriyor: daha önce maliyeti nedeniyle işletilemeyen düşük konsantrasyonlu brine ve endüstriyel akışları ekonomik hale getirerek, ABD ve müttefik ülkelerin kendi topraklarındaki "gizli" lityum rezervlerine erişmesini sağlamayı vadediyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su Dr. Mert Akın, elektrokimyasal enerji depolama alanında doktora derecesini Miami Üniversitesi'nden aldı ve kariyerine önde gelen bir batarya şirketinde bilim insanı olarak başladı; burada batarya kimyasalları ve geri dönüşüm süreçleri üzerine çalıştı. Activate ve Cyclotron Road gibi programlara kabul edilmek, ABD'nin enerji ve malzeme bilimi alanındaki en rekabetçi derin teknoloji fırsatlarından biri olarak değerlendiriliyor.