Türk girişimcinin Silikon Vadisi'nde kurduğu kritik maden şirketine 2 milyon dolarlık yatırım
Türk girişimci Dr. Mert Akın'ın kritik mineral teknolojisi Silikon Vadisi'nden 2 milyon dolar yatırım aldı. EELi Technology, kritik minerallerin işletilmesinde giderleri yüzde 80 azaltırken, verimliliği de 3 kat artırmayı hedefliyor...
Kritik minerallerin küresel tedarik zincirinde jeopolitik bir rekabet alanına dönüştüğü bir dönemde, bir Türk girişimcinin Silikon Vadisi'nde kurduğu maden teknolojisi şirketi dikkat çekici bir yatırım turu tamamladı. EELi Technology, düşük tenörlü kaynaklardan lityum ve diğer kritik mineralleri ekonomik şekilde üretmeyi mümkün kılan elektrokimyasal teknolojisi için 2 milyon dolarlık tohum öncesi finansman turunu kapattı.
2023 yılında Dr. Mert Akın tarafından kurulan Silikon Vadisi merkezli EELi Technology, teknoloji geliştirme çalışmalarını Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı bünyesinde, Activate ve Cyclotron Road programları kapsamında sürdürüyor. Başta lityum olmak üzere çeşitli kritik minerallerin geri kazanılmasına yönelik modüler elektrokimyasal sistemler geliştiriyor. Hedef, mineral üretimini daha düşük maliyetli, daha hızlı ve tamamen elektrikli hale getirmek. Kimyasal reaktif kullanmayan bu sürecin, işletme giderlerini yüzde 80'e kadar azaltırken, süreç verimliliğini üç kata kadar artırdığı belirtiliyor.
REKABETİN MERKEZİNDE
Lityum, kobalt, nikel gibi kritik mineraller, elektrikli araç ve enerji depolama teknolojilerinin can damarı olarak son yıllarda büyük güçler arasındaki tedarik zinciri rekabetinin merkezine oturdu. Çin halihazırda dünya lityum üretiminin yüzde 75'inden fazlasını batarya kimyasallarına işliyor; bu durum ABD ve Avrupa'yı yerli/bölgesel kaynaklardan üretim yapabilecek teknolojilere yönlendiriyor. Nitekim ABD, tedarik zincirini güvence altına almak amacıyla 2026'da Teksas'ta ilk lityum rafinerisini devreye aldı ve kritik mineral stoklaması yapıyor. AB tarafında ise Kritik Hammaddeler Yasası, 2030'a kadar lityumun yüzde 10'unun bloğun kendi topraklarında çıkarılmasını, yüzde 40'ının ise yine bölgede işlenmesini hedefliyor.
TÜRK BİLİM İNSANI KURDU
Morgan Stanley ise yıl için 80 bin tonluk bir arz açığı öngörüyor. EELi'nin modüler sistemleri, tam da bu noktada devreye giriyor: daha önce maliyeti nedeniyle işletilemeyen düşük konsantrasyonlu brine ve endüstriyel akışları ekonomik hale getirerek, ABD ve müttefik ülkelerin kendi topraklarındaki "gizli" lityum rezervlerine erişmesini sağlamayı vadediyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su Dr. Mert Akın, elektrokimyasal enerji depolama alanında doktora derecesini Miami Üniversitesi'nden aldı ve kariyerine önde gelen bir batarya şirketinde bilim insanı olarak başladı; burada batarya kimyasalları ve geri dönüşüm süreçleri üzerine çalıştı. Activate ve Cyclotron Road gibi programlara kabul edilmek, ABD'nin enerji ve malzeme bilimi alanındaki en rekabetçi derin teknoloji fırsatlarından biri olarak değerlendiriliyor.
DEVLER KATILDI
2 milyon dolarlık tura, İvedik GSYF fonu aracılığıyla APY Ventures liderlik etti. Tura Activate, Safar Partners, JLL Foundation, Light Ray Ventures, Wolf Point Capital, E8 Climate Angels, Galata Business Angels ve O'Shaughnessy Ventures gibi özel yatırımcıların yanı sıra ABD Enerji Bakanlığı (DOE), Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve California Energy Commission (CEC) gibi kamu kurumları da katıldı. Yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, şunları söyledi: "EELi Technology, geliştirdiği yenilikçi elektrokimya teknolojisiyle bu alanda küresel ölçekte önemli bir dönüşüm potansiyeli taşıyor. Şirketin sahip olduğu bilimsel altyapının, bugüne kadar aldığı kurumsal desteklerin ve ticari yol haritasının şirketi küresel pazarda önemli bir konuma taşıyacağına inanıyoruz."