Kıdem tazminatına faiz işletilir

İşyerinde çırak olarak çalışan bir kişi, işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alabilir mi?

Kıdem tazminatı hakkı, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi işçiler için sağlanmış bir haktır. Çıraklar bu kanun kapsamında sayılmadıklarından kıdem tazminatı hakları yoktur.

Malulen emekli olarak işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesi gereğince malullük aylığı almak amacıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde işçinin faiz isteme hakkı var mıdır?

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faiz oranında faiz istenebilir.