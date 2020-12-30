Mobbinge uğrayan tazminatını alır

İstifa etmeye zorlandığı için istifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkı var mıdır?

Kıdem tazminatı almaması için istifaya zorlanan işçinin bu hususu ispat etmesi halinde kıdem tazminatı hakkı vardır.

Mobbing nedeniyle istifa eden işçinin kıdem tazminatı almaya hakkı var mıdır?

Mobbing işçinin iş akdini feshetmesi için düzenli ve sürekli bir şekilde üzerinde baskı kurulması halidir. Örneğin, işçiye iş vermemek, işçinin haklı bir neden olmaksızın sürekli savunmasını almak, işçiye kasıtlı bir şekilde sürekli fazla mesai yaptırmak, işçiyi düzenli bir şekilde azarlamak, kötü davranmak, terfi ettirmemek gibi nedenler mobbing olarak tanımlanmaktadır. Mobbingi kötü muameleden ayıran en önemli faktör, mobbingin sürekli bir şeklide yapılıyor olmasıdır. Gördüğü mobbing nedeniyle istifa etmek zorunda kalan işçi, kıdem tazminatı almaya hak kazanır.