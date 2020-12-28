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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 28 Aralık 2020, Pazartesi

Ek ödemeler tazminatı artırır

İşyerinde sağlık sigortam yapıldı, yaptığım işe bağlı olarak prim de alıyorum. Bunlar kıdem tazminatına dahil mi? Giydirilmiş brüt ücret nedir, nasıl hesaplanır?
Kıdem tazminatı hesaplamalarına esas alınan ücret işçinin giydirilmiş brüt ücretidir. Bu ücret, işçiye ödenen ücrete ilaveten işçiye sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatleri de kapsamaktadır. Örneğin; yol parası, yemek parası, ve düzenli bir şekilde ödenmesi kaydıyla ikramiye, prim, yakacak yardımı, çocuk yardımı, taşıt yardımı, gıda yardımı, sağlık yardımı gibi sürekli tüm ödeme ve yardımlar giydirilmiş ücret hesabında çıplak ücrete eklenerek hesaplama yapılır. Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, hafta tatili ücreti, destek niteliğindeki düzenli olmayan bayram harçlığı, hastalık, evlenme, doğum yardımları, bir kerelik jest ödemeleri, devamlılık arz etmeyen prim ve ikramiye ödemeleri fazla mesai ücreti, harcırah gibi ödemeler giydirilmiş brüt ücret hesabına katılmaz.

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