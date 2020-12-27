Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

20 yılı aşkın süredir aynı işyerinde çalışıyorum. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektirir bir şekilde sona ermesi halinde işveren tarafından işçiye ödenecek olan kıdem tazminatı hesaplaması için öncelikle işçinin son aldığı giydirilmiş brüt 30 günlük ücretinin hesaplanması gerekmektedir. Ardından da bu ücret, çalışmış olduğu süre ile çarpılacak ve düşülmesi gereken damga vergisinden sonra çıkan tutar işçiye ödenecektir. Bir yıldan artan süreler de hesaplamaya dahil edilir. Kıdem tazminatına esas teşkil eden giydirilmiş brüt ücret tutarı ilgili yıl için belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarının üzerinde ise kıdem tazminatı tavan tutarı esas alınır.1475 sayılı yasa tüm maddeleriyle birlikte yürürlükte iken, kıdem tazminatı tavanından fazla kıdem tazminatı ödemesi yapılmasının ağır cezai yaptırımı bulunmaktaydı. 1475 Sayılı Kanunun 14. Maddesi hariç diğer tüm maddelerinin yürürlükten kalkması ile cezai yaptırıma ilişkin madde de yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durumda işveren dilerse kıdem tazminatı tavanını dikkate almaksızın da ödeme yapabilir.