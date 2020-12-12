Evlilik sözleşmesi

Evlenmeyi düşündüğüm kişi evlilik sözleşmesi istiyor. Tabii ki bu biraz gurur kırıcı bir durum. Bağlayıcılığı nedir?

Evlilik sözleşmesi son yıllarda özellikle tanınmış isimler tarafından gündeme gelen ve bir nevi mal paylaşımını kontrol altına almalarına destek çıkan yazılı bir beyandır. Evlilik sözleşmesi denildiği zaman, çiftler arasında soğuk rüzgârlar esiyor ve bir nevi güvensizlik olarak algılanıyor.

Hukukta taslak halinde herkese sunulan bir evlilik sözleşmesi bulunmamakla beraber, eşler kendi koşullarına göre belirleyecekleri şartlarla, evlilik birliği içindeki malların nasıl paylaştırılacağı konusunda evlilik sözleşmesi yapabilirler ve bu sözleşme hukuken bağlayıcı bir sözleşmedir. Evlilik sözleşmesinin imzalanması ile eşler, Mal Ayrılığı, Paylaşmalı Mal Ayrılığı ve Mal Ortaklığı rejimlerini seçebilir.

Evlilik sözleşmesi yapmayan eşler arasında kanuni mal rejimi olan Edinilmiş mallara Katılma rejimi geçerlidir.

Pandeminin de etkisiyle belki babamla çok sık tartışmaya başladık. Bana sinirlendiğinde "evlatlıktan reddederim" diyor. Malımız mülkümüz yok. Ancak yine de bu sözler ağır geliyor. Hukukta böyle bir hakkı olabilir mi?

Aile kutsal bir bağdır. Aile içerisinde de olan tartışmalar kimi zaman kaçınılmazdır. Baba ile olan tartışmalar hem sizin ruhsal yapınızı etkiler hem de geleceğe karşı kendinizi güvensiz hissetmenize neden olur. Yaşanan olumsuzluğu bir an evvel halletmek ve bitirmek ise en sağlıklısıdır. Diğer aşamaya geldiğimizde, hukuksal olarak babanın evladını ret edebildiği bir yasal düzenleme Türk Hukukunda mevcut değildir. Babanız maddi anlamda size bir şey vermek istemiyorsa, ancak bir vasiyetname ile mirasından çıkarabilir. Hatta bu halde bile kanunen "saklı pay" bir miras hakkınız bulunmakta ve babanız vasiyetnameyle dahi sizi bu paydan mahrum bırakamaz. Onun haricinde sizi inkâr etmesi mümkün değildir.