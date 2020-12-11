Kefillikten vazgeçilebilir
Borçlar Kanunu kefilin kefalet sürecinde haklarını ve yükümlülüklerini yeniden düzenlemiş ayrıntılı olarak işlemiştir. Bu durumda hem yükümlülüklerinizi hem de sizi koruma altına alan maddeler var.
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, kefil olduğunuz sözleşmenin azami ücretini ödeme sorumluluğuna girmiş bulunmaktasınız. Tüm kefalet türlerinde, kefil olan kişi ayni güvence ile beraber var olan rehin paraya çevrilinceye dek ve borçlu aleyhine yapılacak olan kesin aciz belgesi alınıncaya kadar ya da bu durum dahilinde konkordato (iflas anlaşması) kararına kadar kendi tarafına yöneltilen kararın durdurulmasını talep edebilir.
Kefilin kefaletten dönme durumu ise şöyledir: Kefil sözleşmesi imzaladıktan sonra önceki mali durumunu kişi kaybetmişse, kefaletin bir iyi niyet tavrında olmadığı anlaşılmışsa, kefil alacaklı olana bir bildiri yazarsa ve borç doğmadığı süre içinde de yer alırsa her durumda kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir.
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