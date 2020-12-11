Bugünkü
Takvim
Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 11 Aralık 2020, Cuma

Kefillikten vazgeçilebilir

Ben bir arkadaşıma kefil oldum ama şimdi durumdan endişe ediyorum. Kefaletten vazgeçebilir miyim?
Borçlar Kanunu kefilin kefalet sürecinde haklarını ve yükümlülüklerini yeniden düzenlemiş ayrıntılı olarak işlemiştir. Bu durumda hem yükümlülüklerinizi hem de sizi koruma altına alan maddeler var.
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, kefil olduğunuz sözleşmenin azami ücretini ödeme sorumluluğuna girmiş bulunmaktasınız. Tüm kefalet türlerinde, kefil olan kişi ayni güvence ile beraber var olan rehin paraya çevrilinceye dek ve borçlu aleyhine yapılacak olan kesin aciz belgesi alınıncaya kadar ya da bu durum dahilinde konkordato (iflas anlaşması) kararına kadar kendi tarafına yöneltilen kararın durdurulmasını talep edebilir.
Kefilin kefaletten dönme durumu ise şöyledir: Kefil sözleşmesi imzaladıktan sonra önceki mali durumunu kişi kaybetmişse, kefaletin bir iyi niyet tavrında olmadığı anlaşılmışsa, kefil alacaklı olana bir bildiri yazarsa ve borç doğmadığı süre içinde de yer alırsa her durumda kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Kefillikten vazgeçilebilir
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ