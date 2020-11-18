Gürültü davası açabilir miyim?

Komşum tadilat yapıyor. Anormal gürültü var. Bu konuda şikayetçi olabilir miyim?

Uygun saatlerde yapılan ve site yönetimi/komşulara haber verilen tadilatlar sorunsuz halledilir. Fakat durumun rahatsız edici bir boyuta gelmesi üzerine hâkim başvuruları ile hakkınızda şikâyet talebi açılabilir.

Gürültü Kontrol Yönetmeliği dâhilinde hâkim bilirkişilerin öncülüğünde gürültüyü aza indirmek isteyebilirsiniz.

Sitenin ortak alanına dâhil olmayan kısımlarda gerekli tedbirleri alabilir ama ortak alanlarda gürültü engelleyici aşamaları yine yapamazsınız.

Kiloluyum. Diyetisyene gittim. Ancak verdiği tüm programa uymama rağmen kilo veremedim. Paramı geri alabilir miyim?

Amacına ulaşmayan her durum için elinizde öncelikle sözleşme olması gerekmektedir. Parasını ödediğiniz ama verim alamadığınız her durumu ispat etmeye yarayacak en kesin nokta budur. Sözleşmenin olmaması halinde ise Tüketici Korunması Hakkında il ve ilçe hakem heyetlerinden hak talep durumunuz mevcut duruyor. Var olan merkezler, güzellik ya da beslenme alanı fark etmeden dikkat edilecek nokta devlet ya da özel hastanelerden hangisinden alınmış olmasıyla ilgilidir.

Çünkü özel hastaneler il- ilçe hakem heyetine başvuru yapabilirken, devlet hastanesi idare mahkemesine dava açılır.