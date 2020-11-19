Nafaka nasıl belirlenir

Ev hanımıyım.

Eşim beni aldatıyor.

Ondan ayrılmak istiyorum.

Ne kadar nafaka alabilirim?

Eşinizin ödeyeceği nafaka miktarı eşinizin sosyo ekonomik durumu ve sizin ihtiyaçlarınıza göre belirlenecektir.

Nafaka için eşinizin sizden daha fazla kusurlu olması yeterlidir. Eşinizin zina yapmış olması nafakayı yükselten bir neden değildir, ancak mutlak bir boşanma sebebidir.

Davayı aldatıldığınızı öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde açmalısınız.

Bu davayı açacaksanız eşinizi affetmiş sayılacağınız söylemlerde bulunmamalı, eylemler içine girmemelisiniz.

Maddi tazminat, boşanma nedeniyle mahrum kalacağınız maddi zararınızın karşılığı; manevi tazminat ise eşinizin sizi aldatması, zina yapması nedeniyle yaşadığınız derin üzüntü ve kişilik haklarınızın ihlalinin karşılığıdır.

Dolayısıyla psikolojinizin bozulmuş olması manevi tazminat miktarını etkileyecektir. Dava süreçleri oldukça teknik bilgi birikimi gerektirdiğinden, hak kaybına uğramamamız için bir avukatla hareket etmenizi tavsiye ederim.