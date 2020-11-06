Mobbinge uğrayan tazminat kazanır

İşyerinde müdürüm istifa etmem için bana kötü davranıyor. Haklarımı alıp ayrılmam mümkün mü?

İşçinin mobbing nedeniyle iş akdini feshederek mobbing tazminatı talep edebilmesi için öncelikle uğradığı davranışın mobbing olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Mobbingin meydana gelebilmesi için; bir işçinin hedef alınarak, uzun süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansı engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışların uygulanması gerekir.

İşçi mobbinge uğradığını ispatlamakla yükümlü olduğundan, uygulanan davranışı ispatladığına inandığı her türlü yasal delili, belgeyi toparlamaya çalışmalı, iş arkadaşlarının şahitlik yapmasını talep etmelidir. Mobbinge uğrayan işçi,

■ İş sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshedebilir,

■ Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilir,

■ Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na göre tazminat isteyebilir,

■ Mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir,

■ Koşulları söz konusu ise işçi, kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir.

Mobbinge uğrayan işçi iş akdini bu nedenle feshederse, kıdem tazminatını da almaya hak kazanacaktır.

Mobbing nedeniyle iş akdinin feshi halinde ihbar tazminatına ise hükmedilmeyecektir.