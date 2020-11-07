İnternetten alışverişte tüketici korunuyor
Öncelikle tüketicilerimiz, internetten olsun olmasın tüm alışverişlerinde haklarını bilmelidir.
İnternetten alışveriş hukukumuzda aslında bir tür 'mesafeli satış'tır ve mesafeli satış sözleşmeleri de online alışverişteki bu tedirginliklerin önüne geçebilmek için sıkı kurallara tabidir. Örneğin; mağazadan yapmış olduğunuz bir alışverişte kural olarak iade etme hakkınız yokken internetten yaptığınız alışverişlerde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği 14 gün içinde hiçbir sebep belirtmeksizin iade etme hakkına sahipsiniz. Satıcı, alıcı ile online ortamda da olsa bir mesafeli satış sözleşmesi yapacak ve bu sözleşmenin içeriğinde sözleşme konusu mal ve hizmetlerin nitelikleri, satıcı veya sağlayıcı şirketin adı, unvanı, varsa Mersis numarası, iletişim bilgileri, ürünün miktarı fiyatı ve KDV tutarı, alıcının cayma hakkı iade prosedürü, malın ayıplı çıkması halinde iade hakkı gibi kapsamlı bilgiler yer almak zorundadır. Ayrıca bu bilgilendirmenin alıcı tarafından teyit edildiğini de satıcı ispatlamakla yükümlüdür.
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