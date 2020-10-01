Kıdem tazminatı haczedilir mi?

Maalesef borcum çok.

Çalıştığım işyeri kıdem tazminatımı ödeyecek. Paramın tamamı borçlarıma gidecek. O nedenle hepsini ödemek istemiyor.

Tazminatım haczedilebilir mi?

Bilindiği gibi kıdem tazminatı, yasada belirtilen asgari süreyi tamamlayan işçinin hizmet sözleşmesinin, yine yasada gösterilen nedenlerden birisi ile sona ermesi durumunda işverence işçiye veya mirasçılarına toptan ve bir defada ödenen bir paradır. Kıdem tazminatı maaş, ücret gibi bir ödeme olmayıp, kanunda kıdem tazminatının haczedilemeyeceğine ilişkin bir madde de bulunmamaktadır. Bu nedenle kıdem tazminatının tümüyle haczedilmesi mümkündür.

Sitenin aidatları oldukça yüksek. Ben de birkaç aydır ödeme yapamıyorum. Aidatlarını ödemeyenlere karşı ne yapılabilir?

Nasıl adım atabilirler?

Aidat, aylık olarak ödenen ve ortak yaşam alanlarında görülen iş bölümünün desteği için mülk sahipleri tarafından karşılanan ücreti kapsar.

Bahçıvan, bakım, temizlik, onarım ya da kapıcılık hizmet bedellerinin içinde olduğu aidatı, kat malikleri yönetim planında gösterilen şekilde ödemekle yükümlüdür. Aidatını ödemeyen kat maliki için Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20'ye göre; asıl alacakla birlikte her aidat için aylık yüzde 5 hesabı ile gecikme tazminatı işletilebilir, ilamsız icra takibi yapılabilir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 22'ye göre bağımsız bölüm malikinin borçları sebebi ile diğer bağımsız bölüm malikleri lehine ipotek tesis edilmesi dahi istenebilir.

Bir yazlık sitenin yöneticiyim.

Maalesef bazı kat malikleri, aidatlarını ödemiyor. Bazıların otomobillerini yenilediğini görüyorum. Aidatlarını ödemeyenlerin suyunu kesmemde yasal bir engel var mı?

Su ve elektrik veya gaz gibi enerji faturaları tek bir fatura ile site yönetimine geliyor, site yönetimince pay ölçerler vasıtasıyla bağımsız bölümlere dağıtılıyorsa ve yönetim planında örneğin aidat borcunu ödemeyenlerin enerjisinin kesileceğine dair bir madde varsa, yönetim suyu kesebilir. Fakat yönetim planında böyle bir madde yoksa veya genel kurulda böyle bir karar alınmamışsa veyahut da faturalar ayrı ayrı abonelik şeklinde her bir bağımsız bölüme aitse bu durumda site yönetiminin elektriği, suyu veya gazı kesmesi yasal değildir ve bu yolla enerjisi kesilenler sulh hukuk mahkemesine başvurarak haksız uygulamanın durdurulmasını talep edebileceklerdir.