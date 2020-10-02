Müteahhide ayıplar için dava açılabilir

Yeni ev satın aldım, sitenin ortak alanlarında ayıplar bulunuyor ve müteahhit tarafından bu ayıplar giderilmiyor. Ne yapabilirim?

Taşınmazın yapılması ve tesliminden sonra, site içerisinde projeye uygun yapılmayan ve sonradan ortaya çıkan ayıpların giderilmesi için, öncelikle eksik ve ayıplı işlerin uzman bilirkişilerce tespit edilmesi gerekmekte.

Sonrasında kat malikleri tarafından, ortak alanlarda tespit edilen ayıpların giderilmesi için müteahhite karşı onarımın giderilmesine ya da onarım bedelinin ödenmesine ilişkin dava açılabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, daireyi müteahhitten satın alan kişilerin bu davayı müteahhide karşı açma hakları mevcut iken, müteahhitten sonraki kişiden satın alanların bu davayı müteahhide karşı açma hakları yoktur.

Kat maliki dışındaki kimseler, yönetici olabilir mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre; yönetici, bağımsız bölüm maliklerinin oyu ile seçilir.

Bu seçimde sayı ve arsa payı çoğunluğu aranır.

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince dışarıdan birinin yönetici olması mümkündür. Ancak, yönetim planına, yöneticilerin bağımsız bölüm malikleri arasından seçileceği hükmü konulmuşsa kiracı veya dışarıdan bir kimse yönetici olamaz.

Eğer böyle bir hüküm konulmamışsa kiracı ya da dışarıdan birinin yönetici olmasına bir engel yoktur.

Kat malikleri dışından seçilen yöneticinin dava ve icra takip işlemi yapabilmesi için kat malikleri tarafından kendisine bu konuda yetki verilmiş olması gerekir. Bununla birlikte dışardan seçilen yönetici kat malikleri toplantısında oylamaya katılamaz.