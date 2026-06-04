Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı! Evlatları tabutu başından bir an bile ayrılmadı
Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilen Muhtar'ın naaşı başında, oğlu Poyraz ve manevi kızı Ayşe Nazlı taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Reha Muhtar'ın naaşı, Yeniköy Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
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