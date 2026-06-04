Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı! Evlatları tabutu başından bir an bile ayrılmadı

"MERHAMETLİ, ŞEFKATLİ BİR KARDEŞİMİZDİ"



Eski RTÜK Başkanı Fatih Karaca, Muhtar'ın şefkatli ve insancıl olduğunu söyleyerek, "Ankara Koleji'nden, ilkokuldan itibaren arkadaşım olan Reha Muhtar'ı kaybetmenin büyük bir üzüntüsü içerisindeyiz. Gerçekten çok insancıl, insanlara çok yardım eden, merhametli, şefkatli bir kardeşimizdi.

Kamuoyunun da son vefatından sonra gösterilen ilgi, basında ve sosyal medyadaki bu alaka da bunu gösteriyor. Hepimiz şu an çok duyguluyuz. Reha Muhtar yeri doldurulamayacak bir televizyoncuydu" diye konuştu.