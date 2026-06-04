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Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı! Evlatları tabutu başından bir an bile ayrılmadı

Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilen Muhtar'ın naaşı başında, oğlu Poyraz ve manevi kızı Ayşe Nazlı taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Reha Muhtar'ın naaşı, Yeniköy Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

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Reha Muhtar 66 yaşında yaşamını yitirdi

Televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar, Bodrum'da geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında yaşamını yitirdi. Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Muhtar'ın cenazesi, işlemlerinin ardından Bodrum'dan İstanbul'a nakledildi.

Reha Muhtar’ın naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Muhtar, için İstanbul'daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına Reha Muhtar'ın kızı Mina, oğlu Poyraz manevi kızı Ayşe Nazlı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, ailesi, yakınları, medya dünyasından isimler ve sevenleri katıldı.

Video Oynatma İkonu Reha Muhtar'a sessiz veda
Evlatları tabutun başından ayrılmadı

EVLATLARI TABUTUN BAŞINDA TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Düzenlenen cenaze töreninde Muhtar'ın oğlu Poyraz ve manevi kızı Ayşe Nazlı tabutun başında hazır bulunarak gelen aile yakınlarının ve katılımcıların taziyelerini kabul etti.

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlanıyor! Evlatları tabutu başından bir an bile ayrılmadı

Tören esnasında cami avlusunda hüzünlü anlar yaşandı. Babasının tabutu başından ayrılmayan Poyraz Deniz, Reha Muhtar'ın koyu bir taraftarı olduğu ve çok sevdiği Beşiktaş formasını tabutunun üzerine bıraktı.

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı! Evlatları tabutu başından bir an bile ayrılmadı

Evladının babasına yaptığı bu son ve anlamlı veda hareketi, cenaze merasimine katılanların duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı! Evlatları tabutu başından bir an bile ayrılmadı

TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Reha Muhtar'ın naaşı, Yeniköy Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Muhtar'ın eski çalışma arkadaşı Caner Erdem, "Çok üzgünüm. Uzun yıllar arkadaşlığını yapmış, yönetmenliğini, müdürlüğünü yapmış bir insanım. Son dönemlerde de Bodrum'da yanındaydım. Evet, iyi gözükse bile hastaydı. Mücadele ediyordu. Yalnızlık onun için iyi değildi, ben öyle gördüm. Neticesinde hastaneye yattı ve vefat etti" dedi.

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı! Evlatları tabutu başından bir an bile ayrılmadı

"MERHAMETLİ, ŞEFKATLİ BİR KARDEŞİMİZDİ"

Eski RTÜK Başkanı Fatih Karaca, Muhtar'ın şefkatli ve insancıl olduğunu söyleyerek, "Ankara Koleji'nden, ilkokuldan itibaren arkadaşım olan Reha Muhtar'ı kaybetmenin büyük bir üzüntüsü içerisindeyiz. Gerçekten çok insancıl, insanlara çok yardım eden, merhametli, şefkatli bir kardeşimizdi.

Kamuoyunun da son vefatından sonra gösterilen ilgi, basında ve sosyal medyadaki bu alaka da bunu gösteriyor. Hepimiz şu an çok duyguluyuz. Reha Muhtar yeri doldurulamayacak bir televizyoncuydu" diye konuştu.

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlanıyor! Evlatları tabutu başından bir an bile ayrılmadı

REHA MUHTAR'IN VASİYETİ: "CENAZEME GELMESİN"

Reha Muhtar, Deniz Uğur ile çocukları Mina ve Poyraz Deniz'in velayeti konusunda yıllarca süren ve sık sık magazin basınına yansıyan büyük bir hukuk mücadelesi yaşamıştı. Bu süreçteki gerginlik döneminde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadesini kullanmıştı

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