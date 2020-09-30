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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 30 Eylül 2020, Çarşamba

Nafaka ve burs haczedilemez

Üniversite öğrencisiyim.
Burslarıma haciz gelebilir mi?
Buradaki "burs" kavramını, üniversite 82. maddede düzenlenen haczedilemeyecek mal ve hakların kapsamı, 2012 senesinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Yasa ile daha da genişletilmiştir. İcra İflas Kanunu'nun 82. Maddesi'ne göre öğrencilerin geçimini ve eğitimini sağlamak için aldıkları bursların haczedilmesi mümkün değildir. Ayrıca, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 4/II maddesi, "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen burs-kredi ve nakdî yardımlar haczedilemez" şeklindedir.

Eşimden nafaka alıyorum haczedilebilir mi
Bir mahkeme ilamına dayalı olarak ödenen nafakanın da haczi mümkün değildir. Çünkü nafaka bir kişinin hayatını idame ettirmek için ihtiyacı olan zaruri gelirlerden olup, kişinin maddi ve manevi varlığını sürdürebilmesi için gereklidir.

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