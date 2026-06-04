MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Bu gelişme, aile hukuku ve nafaka mağdurları için yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel