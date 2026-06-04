AYM'den süresiz nafaka kararı: Oy çokluğuyla kabul edildi | Yürürlüğe gireceği tarih
Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanma davalarında uzun yıllardır tartışma konusu olan "süresiz nafaka" uygulamasını oy çokluğuyla iptal etti. Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesini esastan görüşen Yüksek Mahkeme, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesi düzenlemesine son verirken, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.
Hızlı Özet Göster
- Anayasa Mahkemesi, boşanma davalarında süresiz nafaka uygulamasını iptal etti.
- Karar, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine alındı.
- Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki süresiz nafaka düzenlemesi oy çokluğuyla iptal edildi.
- İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
- Kararın gerekçesi daha sonra açıklanacak.
Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanma davalarında yıllardır tartışma konusu olan "süresiz nafaka" uygulamasını iptal etti.
Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesini esastan görüşen Yüksek Mahkeme, oy çokluğuyla aldığı kararla boşanan eşe süresiz nafaka verilmesi düzenlemesine son verdi.
AYM, bugünkü Genel Kurul gündeminde Antalya 12. Aile Mahkemesinin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü.
9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Edinilen bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, ilgili düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.
Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.
MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇMESİ BEKLENİYOR
Bu gelişme, aile hukuku ve nafaka mağdurları için yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
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