Emekli ve memurların gözü 5 aylık enflasyon verisinde! Temmuz zammında yeni hesap: Kim ne kadar alacak?
Milyonlarca emekli ve memur enflasyon rakamlarına kilitlendi. Mayıs verisiyle birlikte 5 aylık oran ortaya çıkacak. Peki temmuzda ve ocakta kim ne kadar artış alacak? En düşük maaşlar kaç lira olacak? İşte yeni hesap…
Hızlı Özet Göster
- Emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranına göre maaş artışı alıyor.
- Mayıs enflasyon verileri açıklanarak temmuz zamları için önemli bir rakam ortaya çıkacak.
- Ocak ayında yapılan artıştan sonra 4 aylık enflasyon oranı yüzde 14.64 olarak belirlendi.
- Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.38, piyasa katılımcıları anketine göre yüzde 18.58 olarak bekleniyor.
- Tahminlere göre temmuzda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17.38 ila yüzde 18.58, memurlar yüzde 13.15 ila yüzde 14.31 artış alacak.
Temmuz ayı yaklaştıkça emekliler ve memurlar için yılın ikinci maaş artış dönemi de geliyor demektir. Emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz aylarında maaş artışı alıyor. Bu artışı da enflasyon belirliyor. Bu hafta açıklanacak mayıs enflasyon ile temmuz zamları için de önemli bir rakam ortaya çıkacak. İşte milyonların alacağı maaş artışları için yeni hesap…
Artışlar nasıl belirleniyor?
Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.
Şu ana kadar hangi oran ortaya çıktı?
Ocak ayında yılın ilk artışı yapıldıktan sonra 4 ay geçti. Bu 4 ay sonunda oluşan enflasyon oranı yüzde 14.64 olarak belirlendi.
4 aylık oran ne anlama geliyor?
Yüzde 14.64 olan 4 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına direkt olarak yansıtılıyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise fark oluşuyor. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin artışı da 3.28 puan farkla yüzde 10.51'e ulaştı. Memurlara ve memur emeklilerine temmuzda yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılırken, ocak ayında da yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 7'yi aşarsa fark verilecek.
Şimdi hangi veriler bekleniyor?
4 aylık verilerin üzerine mayıs ve haziran enflasyonları gelecek. Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran ortaya çıkacak ve sadece bir veri kalacak.
Tahminler neyi gösteriyor?
Bu noktada iki ayrı tahmin ortaya çıktı. Merkez Bankası son enflasyon raporu ile yıl sonu tahminini güncelledi ve yüzde 26 olarak açıkladı.
İkinci tahmin ise yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinden geldi. Buna göre ekonomistler mayıs enflasyonunu yüzde 1.89, haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti.
Merkez'in yıl sonu tahminine göre artışlar nasıl hesaplanıyor?
Merkez Bankası'nın Yüzde 26'lık yıl sonu tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.38 seviyesinde olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz artışını yüzde 17.38 olarak belirlerken, memurlar ve memur emeklileri de 5.75 puanlık enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında yüzde 13.15 artış alacak.
Piyasa katılımcıları anketine göre hesap nasıl oluyor?
Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı. Yani ankete göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olarak bekleniyor. Bu tahmin SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 18.58'lik bir artışı gösterirken, memurların ve memur emeklilerinin temmuz artışının da 6.83 puanlık enflasyon farkıyla yüzde 14.31'e ulaşabileceğini ortaya koyuyor.
Bu tahminlere göre Ocak 2027 artışları da hesaplanabilir mi?
Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre 2026 yılının ikinci yarısında oluşacak enflasyonu da hesaplamak mümkün. Merkez Bankası'nın yüzde 26 oranındaki yıl sonu beklentisine göre Ocak 2027'de 6 aylık enflasyon yüzde 7.34, piyasa katılımcıları anketine göre ise yüzde 8.74 olarak hesaplanabiliyor.
Tahminlere göre Ocak 2027'de artış oranları ne olabilir?
Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık tahminine göre Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklisinin artış oranı yüzde 7.34, memur ve memur emeklisinin artış oranı ise yüzde 5.34 oluyor. Anket sonuçlarına göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklisinin artış oranı yüzde 8.74, Memur ve memur emeklisinin artış oranı ise yüzde 6.71 olarak hesaplanıyor.
TEMMUZ ARTIŞI İÇİN BEKLENTİLER
|Kategori
|Değer
|Ocak-Nisan enflasyonu
|% 14.64
|Mayıs enflasyonu (tahmini)
|% 1.89
|Haziran enflasyonu (tahmini)
|% 1.52
|İlk 6 aylık enflasyon (tahmini)
|% 18.58
|SSK ve Bağ-Kur'lu artış oranı
|% 18.58
|Memur ve emeklisi TÜFE farkı
|6.83 puan
|Memur ve emeklisi artış oranı
|% 14.31
|SSK ve Bağ-Kur taban aylık
|23.716 TL
|Memur maaşı/En az
|70.746 TL
|Memur emeklisi aylığı/En az
|31.746 TL
MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ
|Temmuz 2026
|Ocak 2027
|SSK ve Bağ-Kur zammı
|% 17.38
|% 7.34
|Memur enflasyon farkı
|5.75 puan
|0.32 puan
|Memur zammı
|% 13.15
|% 5.33
|SSK/Bağ-Kur taban aylık
|23.476 TL
|25.199 TL
|Memur/En az
|70.029 TL
|73.761 TL
|Memur emeklisi/En az
|31.424 TL
|33.099 TL
PİYASA KATILIMCILARI ANKET
|Temmuz 2026
|Ocak 2027
|SSK ve Bağ-Kur zammı
|% 18.58
|% 8.74
|Memur enflasyon farkı
|% 6.83
|% 1.63
|Memur zammı
|% 14.31
|% 6.71
|SK/Bağ-Kur taban aylık
|23.716 TL
|25.789 TL
|Memur/En az
|70.746 TL
|75.494 TL
|Memur emeklisi/En az
|31.746 TL
|33.876 TL
MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Yapılan hesaplamalara göre taban maaşlar nasıl değişecek?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en az maaşı şu anda 20 bin TL. Bu tutar temmuzda Merkez'in tahminine göre 23 bin 476, ankete göre 23 bin 716 liraya yükselecek.
Memurlarda taban maaşlar ne olacak?
Şu anda memurlarda en az maaş 61 bin 890 lira. Bu tutar tahminlere göre temmuzda 70 bin lirayı aşacak. Tahminler halen 27 bin 772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığının da temmuzda 31 bin lirayı aşacağını ortaya koyuyor.
Haber: Faruk Erdem