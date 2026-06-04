Emekli ve memurların gözü 5 aylık enflasyon verisinde! Temmuz zammında yeni hesap: Kim ne kadar alacak?

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranına göre maaş artışı alıyor.

Mayıs enflasyon verileri açıklanarak temmuz zamları için önemli bir rakam ortaya çıkacak.

Ocak ayında yapılan artıştan sonra 4 aylık enflasyon oranı yüzde 14.64 olarak belirlendi.

Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.38, piyasa katılımcıları anketine göre yüzde 18.58 olarak bekleniyor.

Tahminlere göre temmuzda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17.38 ila yüzde 18.58, memurlar yüzde 13.15 ila yüzde 14.31 artış alacak.

Temmuz ayı yaklaştıkça emekliler ve memurlar için yılın ikinci maaş artış dönemi de geliyor demektir. Emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz aylarında maaş artışı alıyor. Bu artışı da enflasyon belirliyor. Bu hafta açıklanacak mayıs enflasyon ile temmuz zamları için de önemli bir rakam ortaya çıkacak. İşte milyonların alacağı maaş artışları için yeni hesap…



Artışlar nasıl belirleniyor?



Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.



Şu ana kadar hangi oran ortaya çıktı?



Ocak ayında yılın ilk artışı yapıldıktan sonra 4 ay geçti. Bu 4 ay sonunda oluşan enflasyon oranı yüzde 14.64 olarak belirlendi.

Emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranına göre maaş artışı alıyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, Sabah, AA ve İHA'dan alınmıştır.)



4 aylık oran ne anlama geliyor?



Yüzde 14.64 olan 4 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına direkt olarak yansıtılıyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise fark oluşuyor. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin artışı da 3.28 puan farkla yüzde 10.51'e ulaştı. Memurlara ve memur emeklilerine temmuzda yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılırken, ocak ayında da yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 7'yi aşarsa fark verilecek.



Şimdi hangi veriler bekleniyor?



4 aylık verilerin üzerine mayıs ve haziran enflasyonları gelecek. Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran ortaya çıkacak ve sadece bir veri kalacak.



Tahminler neyi gösteriyor?



Bu noktada iki ayrı tahmin ortaya çıktı. Merkez Bankası son enflasyon raporu ile yıl sonu tahminini güncelledi ve yüzde 26 olarak açıkladı.

İkinci tahmin ise yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinden geldi. Buna göre ekonomistler mayıs enflasyonunu yüzde 1.89, haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti.