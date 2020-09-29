Maaşın tamamı haczedilemez

Maaş hesabımdaki tüm paraya el koyulabilir mi?

Anayasa'nın 17. Maddesi gereğince 'herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir'. Dolayısıyla borçlunun maaşı da onun maddi ve manevi varlığını sürdürebilmesi için zaruri bir unsurdur ve borçlunun maaşının tamamının haczedilmesi Anayasal haklara aykırılık teşkil edecektir. Ayrıca, borçlunun maaşı sadece kendisi için değil, diğer aile fertlerinin bakımı ve geçimi için zaruri olduğu kabul edildiğinden, maaşın tümünün haczedilmesi mümkün olmayıp, sadece 1/4'ünün haczedilebilmesi mümkündür.

Bu durumda maaş hesabındaki maaş olarak ödenen tüm paranın haczedilebilmesi mümkün değildir.

Ayrıca maaş haczi, maaşın ödendiği banka hesabının haczedilmesi suretiyle değil, borçlunun maaşını aldığı şirkete gönderilecek haciz müzekkeresi ile mümkündür. Bu durumda ilgili işverenlik, borçlunun maaşı üzerinde birden fazla haciz varsa bu hacizleri sıraya koyacak ve durumu ilgili icra müdürlüğüne bildirecek ve her ay düzenli olarak maaşın 1/4'ünü kesmek suretiyle icra müdürlüğü hesaplarına yatıracaktır.

Kaza geçirdim, malül kaldım, sigortanın ödediği tazminat haczedilebilir mi?

İcra İflas Kanunu'nun 'Haczi caiz olmayan mallar ve haklar' başlıklı 82. maddesinin 11. bendine göre, 'vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar' haczedilemeyecektir.