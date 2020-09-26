Asansör davası

Giriş katında oturanlar asansör giderlerine katılmak zorunda mıdır? Yaşadığım apartmanın asansörü çok eski.

Sürekli masraf çıkartıyor. Hiç asansör kullanmadığım halde durmadan ödeme yapıyorum.

Bu ödemeyi yapmamak için ne yapmam gerekiyor?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konulabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir.

Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda adil bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesine göre, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.

Öğrenciyim. Yatan burslarıma haciz gelebilir mi ?

Buradaki "burs" kavramını, üniversite 82. maddede düzenlenen haczedilemeyecek mal ve hakların kapsamı, 2012 senesinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Yasa ile daha da genişletilmiştir.

İcra iflas kanunu 82. Maddesine göre öğrencilerin geçimini ve eğitimini sağlamak için aldıkları bursların haczedilmesi mümkün değildir.

Ayrıca, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun'un 4/II maddesi, "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen burs-kredi ve nakdî yardımlar haczedilemez." Şeklindedir.

Eşimden nafaka alıyorum haczedilebilir mi ?

Bir mahkeme ilamına dayalı olarak ödenen nafakanın da haczi mümkün değildir. Çünkü nafaka bir kişinin hayatını idame ettirmek için ihtiyacı olan zaruri gelirlerden olup, kişinin maddi ve manevi varlığını sürdürebilmesi için gereklidir.