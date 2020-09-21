Evlilik nedeniyle istifada 12 ay sınırı var

Evlendikten yaklaşık 10 ay sonra eşim doğum yaptı. Doğum izninde bir daha çalışmama kararı aldı. Ancak evlilik tarihinin üzerinden 12 ay 17 gün geçti. İstifa ederse tazminatını alabilir mi? Dava açmamız bir işe yarar mı?

İş Kanunu'na göre; kadınlar evlendikten sonra 12 ay içerisinde işten ayrılarak kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Kıdem tazminatı alabilmek için de işçinin işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. Ancak sizin durumunuz biraz farklı. İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.

Ailemi arıyorum

2000 yılının ilk günlerinde dünyaya geldim.

Evlatlık olduğumu öğrendim. Dava açarsam, evlatlık olduğum kişiler gerçek ailemi söyler mi?

TÜRK Medeni Kanunu'nun 314.

Maddesi gereğince, evlatlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Evlat edinme ile ilgili bilgiler mahkeme kararı olmadıkça açıklanamaz.

Fakat siz bir dilekçe ile başvurarak bu kaydın size açıklanmasını sağlayabilirsiniz.