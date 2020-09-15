Hatalı tedaviye çifte tazminat

Bir özel hastanede ameliyat oldum.

Yürüme zorluğum arttı. Hastaneye veya doktora mı dava açmalıyım? Hayatım karardı. Bunun bir bedeli olmalı.

Hatalı tedaviden kaynaklanan malpraktis davaları hakkında Borçlar Kanunu'nun haksız fiile ilişkin maddeleri uygulanır. Buradan hareketle, hatalı tedavi nedeniyle hem doktordan hem de hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır. Maddi tazminatın kapsamına giren talepler, hatalı tedavi nedeniyle oluşan durumun düzeltilmesi için yapılacak yeni tedavi masrafları, ömür boyu sürecek tedavi masrafları, bakıma muhtaç hale gelen hasta için ömür boyu sürecek bakım masrafı, hastanın uğradığı geçici ve sürekli işgücü kaybı nedeniyle mahrum kaldığı ve kalacağı geliridir. Yine hasta hatalı tedavi nedeniyle yaşadığı elem üzüntü acı ızdırap ve psikolojik sarsıntı için de mahkemece takdir olacak manevi tazminat alabilecektir.

Eşimden ayrıldım. 2 çocuğum var.

Eşimin benden gizlediği 4 daire olduğunu öğrendim. Nafakamı artırmak için ne yapabilirim?

Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır. Mahkeme, kararında, iştirak nafakasının yıllık enflasyon oranına göre artırılacağı yönünde karar tesis etmişse, herhangi bir dava açmaksızın eski eşiniz nafakanızı yıllık enflasyon oranına göre artırarak ödeyecektir. Böyle bir düzenleme yapılmamışsa, nafakanın yıllar içinde kaybettiği değer kaybının telafisi, çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilecektir. Bu davada aile mahkemeleri yetkilidir.