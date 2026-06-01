Antalya Kepez'de hamile hemşire Esra Uğur evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 14:41 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 14:42

Yakınları Telefonla Ulaşamayınca Acı Gerçek Ortaya Çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 4314 Sokak'taki bir apartman dairesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki 7 aylık hamile Esra Uğur'dan haber alamayan yakınları, durumu genç kadının boşanma aşamasında olduğu eşi U.U.'ya bildirdi. Gelen yardım çağrısı üzerine polisle birlikte adrese giden U.U., ekiplerle beraber daireye girdi. İçeride yapılan kontrollerde hamile hemşire Esra Uğur, koltuk üzerinde koluna serum takılı ve hareketsiz vaziyette bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Acılı Anne Adli Tıp Önünde Fenalaştı

Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından Esra Uğur'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde işlemler için morga gelen anne Emine Uğur ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kızının cenazesinin teslim alındığı sırada ayakta durmakta güçlük çeken ve fenalık geçiren acılı anne, alanda hazır bekletilen ambulansa alınarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden hamile hemşire için ilk olarak görev yaptığı hastanede bir tören düzenleneceği ve ardından cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Şüpheli Ölümde İntihar İhtimali Araştırılıyor

Olayın ardından geniş çaplı bir tahkikat başlatan asayiş ekipleri, trajik ölümün arkasındaki sır perdesini aralamak için kritik detaylara ulaştı. Yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden Esra Uğur'un kumar borcu olduğu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldığı belirlendi. Polis ekipleri, acil servis hemşiresi olan Uğur'un evde kendi koluna taktığı seruma anestezik bir madde enjekte ederek yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.