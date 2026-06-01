CANLI YAYIN
Geri
Antalya Kepez'de hamile hemşire Esra Uğur evinde ölü bulundu

Antalya Kepez'de hamile hemşire Esra Uğur evinde ölü bulundu

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir süredir eşiyle sorun yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 7 aylık hamile acil servis hemşiresi Esra Uğur evinde kolunda serum takılı halde ölü bulundu.

Yakınları Telefonla Ulaşamayınca Acı Gerçek Ortaya Çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 4314 Sokak'taki bir apartman dairesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki 7 aylık hamile Esra Uğur'dan haber alamayan yakınları, durumu genç kadının boşanma aşamasında olduğu eşi U.U.'ya bildirdi. Gelen yardım çağrısı üzerine polisle birlikte adrese giden U.U., ekiplerle beraber daireye girdi. İçeride yapılan kontrollerde hamile hemşire Esra Uğur, koltuk üzerinde koluna serum takılı ve hareketsiz vaziyette bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Acılı Anne Adli Tıp Önünde Fenalaştı

Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından Esra Uğur'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde işlemler için morga gelen anne Emine Uğur ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kızının cenazesinin teslim alındığı sırada ayakta durmakta güçlük çeken ve fenalık geçiren acılı anne, alanda hazır bekletilen ambulansa alınarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden hamile hemşire için ilk olarak görev yaptığı hastanede bir tören düzenleneceği ve ardından cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Şüpheli Ölümde İntihar İhtimali Araştırılıyor

Olayın ardından geniş çaplı bir tahkikat başlatan asayiş ekipleri, trajik ölümün arkasındaki sır perdesini aralamak için kritik detaylara ulaştı. Yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden Esra Uğur'un kumar borcu olduğu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldığı belirlendi. Polis ekipleri, acil servis hemşiresi olan Uğur'un evde kendi koluna taktığı seruma anestezik bir madde enjekte ederek yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Kocaeli'de iki aile arasında silahlı sopalı kavga!
Kocaeli'de iki aile arasında silahlı sopalı kavga!
Anıtkabir’de çelenk krizi: Özgür Özel ile asker arasında gerginlik
Anıtkabir’de çelenk krizi: Özgür Özel ile asker arasında gerginlik
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: İşte masadaki kritik konular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: İşte masadaki kritik konular
Aydın'da pazar yerinde vahşet: Saldırıya uğrayan 2 kişi öldü
Aydın'da pazar yerinde vahşet: Saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle