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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 22 Eylül 2020, Salı

Doktorlar hata yaparsa

Özel bir hastanede yanlış tedavi uygulandı. Ancak bunu kabul etmiyorlar.
Dava açacağımı söylesek de, hastane yönetiminden olumlu bir tepki gelmedi.
Önemli bir kurumun bizi hasta olarak değil de müşteri olarak görmesini kabul etmiyorum.
Bunun bir bedeli olmalı. Ne gerekiyorsa yapacağız. Mutlaka dava açmak istiyorum.
Bu konuda yardımcı olur musunuz?
Ne yapmalıyım?
Doktorların yanlış teşhisi zaman zaman olabiliyor. Burada hastanelerin çok daha farklı davranması önemli. Ancak hekimler mesleklerini yaparken bilgisizlik, deneyimsizlik veya dikkatsizlik nedeniyle hastanın zarar görmesine neden oluyorsa bu halde sorumluluğu doğmaktadır. Hekimliğin kötü uygulanması, hekimlik uygulamasında kusur yahut ihmalin varlığı halinde açılacak olan dava türü ise malpraktis olarak adlandırılır. Ayrıca hekimin hastanın zarar görmesine yol açması çoğu zaman cezai sorumluluk da doğurur. Olayınızda hastanede uygulanan yanlış bir tedavi nedeniyle bir zarara uğradıysanız bunu bir raporla ispatlayabiliyorsanız hekimin ve hastanenin sorumluluğu vardır ve tarafınıza tazminat ödemek durumunda kalabilir.

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