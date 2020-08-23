Şikayet için 6 ay süre var

Çıkan bir kavga esnasında yaralanmalar oldu. Darp raporu almak avantaj mıdır?

Türk Ceza Kanunu'nun 86/2'de düzenlenen basit yaralama suçu, şikayete bağlı bir olan suçtur. Şikayet süresi fiil ve failin öğrenildiği tarihten başlar; bu süre 6 aydır. Şikayetçi olmak adına bu süreyi aşmamak gereklidir. Olayın yargılama aşamasında ispat oldukça önemlidir.

Darp raporu burada yaralanmanın tespiti aşamasında en önemli delildir.

Kamera kayıtları, görüntüler, ses kayıtları, tanıklar gibi deliller de ispat açısından şikayet edene avantaj sağlar.