Hakem heyetine başvurun

Epilasyon yaptırdım ama derimi yaktılar. O kadar para ödedim, geri istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Yaşadığınız durum son derece üzücü, doğru yerleri seçmek ve doğru kişilerle bu işlemleri yaptırmak son derece önemli. Hem maddi kaybınız olurken hem de manevi olarak bir sorunun içine düşüyorsunuz. Hukuki anlamda da burada da siz haklısınız. Böyle bir durum yaşanmasının bir açıklaması olamaz.

Burada 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda düzenlenen hizmet ayıbı söz konusudur ve ödediğiniz miktar 5 bin 650 Türk Lirası'nın altındaysa tüketici hakem heyetine başvuru yapabilir eğer bu rakam ve üzerinde bir durum ise tüketici mahkemelerinde dava açma hakkınız vardır. Ayrıca deride bir hasar meydana geldiğine göre bu ayıplı hizmetten kaynaklanan zararınız sadece ödediğiniz para değildir. Derinin eski hale gelmesi, iyileşmesi için yaptığınız tedavi gideri, bu ayıp nedeniyle işe gidemediyseniz geçici veya mevcut ise kalıcı iş göremezlik tazminatı, yaşadığınız acı ve elemin karşılığı olarak manevi tazminat gibi alacak haklarınız da mevcuttur.

SENETLER ÖDENMEZSE

Bir alışveriş dolayısıyla karşımdaki kişiyle senet imzaladık.

Fakat kişi senetlere rağmen ödemesini yapmıyor. Hukuki yol ne olabilir?

Senet iki kişi arasında bir satış ya da hizmet sonucunda gerçekleşebilmektedir.

Senet imzalamak, ödenecek olan borcun yazılı beyanıdır.

Bu, ödemeyi kabul etmek ve söz vermek olarak da geçmektedir. Hukuki olarak sözleşmeler her zaman bizim için önemlidir, çünkü alacak temini demektir. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan üç mevcut senet tipi vardır.

Bunlar, çek, bono ve poliçedir. Hepsi farklıdır ama benzerlikleri vardır.

Kişilerin aralarında imzaladıkları senetlerde noter onayına gerek duyulmaz.

Burada önemli olan durum, uygun şartlara ve kurallara göre hazırlanmış olan senet olmalarıdır.

Senetlerin tahsilatı için iki yol takip edilebilir. Birincisi elden tahsil etme yöntemidir.

Diğeri ise banka aracılığı ile tahsil edilen senettir. Vade tarihinden itibaren 2 gün içinde tahsil edilebilmektedir.

Eğer kişi imzalanan senet karşısında ödememekte direniyor ve vadesi geçeli uzun zaman oluyorsa, icra takip işlemleri ile bir hukuk bilirkişisinden destek alınmalıdır. Böylelikle ödemesi için kendisine tanınan yasal süreç takip edilebilir.