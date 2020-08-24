Mobbinge manevi tazminat da ödenir
İşyerinde mobbing ile karşı karşıyayım. Bu konuda detaylı bilgi bulamıyorum. Bilgilendirir misiniz?
Öncelikle durum işverene iletilmeli, işveren de gerekli önlemleri almalıdır.
Hukuk düzenimizce çalışan, mobbingi gerekçe göstererek istifa edebilir. Bu durumda işveren çalışana kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Mobbing çalışanın kişilik haklarına da bir nevi saldırı niteliğinde olduğu için, manevi tazminat sorumluluğu da doğurur. Çalışan uğradığı mobbingi ispat etmekle yükümlüdür. İspat hususu oldukça önemlidir ve çalışan işyerinden ayrılmadan önce mobbinge maruz kaldığını gösterir delilleri de toplamalıdır.
SİSTEME SIZAN HAPSE GİRER
İşten çıkardığım kişi, gizlice verilere sızmış. Dava açabilir miyim?
Size veya şirketinize ait verileri ele geçirmek, sızdırmak, kopyalamak ya da çalmak hukukumuzda suç olarak nitelendirilir.
İşten çıkartılan kişinin devam eden kötü niyeti sonucunda yasal olmayan süreçlerde belirli bir kişiyi hedef alarak girdiği bu çatışma kendisini haklı kılmayacaktır.
Türk Ceza Kanunu'na göre; bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları için suçun ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerine göre 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilebilir.
Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında da iş bu fiil suç teşkil etmektedir.
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