İnegöl'de yol verme kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 5 yaralı var

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 17:27

Bursa İnegöl'de Yol Verme Kavgası: 5 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, trafikte başlayan yol verme tartışması bıçaklı ve yumruklu vahşete dönüştü. Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, Özel Halk Otobüsü şoförü Özbek B. (29) ile caddede bulunan Emirhan G. (24), Burak K. (37) ve Bulut D. (18) arasında yol meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yol kenarında büyüyen tartışma, kısa sürede tarafların tekme, yumruk ve bıçaklarla birbirine girdiği acımasız bir kavgaya dönüştü.

Polis Memuru Arbedede Başından Yaralandı

Kavganın harareti yükselirken otobüs şoförünün kardeşi Tuncay B. (25), yanındaki bıçakla karşı taraftan Emirhan G., Burak K., Bulut D. ve Ahmet G.'yi (49) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan emniyet güçleri, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Yaşanan arbedeyi zorlukla sonlandıran ekiplerden trafik polisi M.E. (25) de bu sırada başından darbe alarak yaralandı.

1 Yaralının Durumu Ağır, 2 Şüpheli Gözaltında

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınan 5 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, bıçaklanan yaralılardan Emirhan G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından hızlıca harekete geçen emniyet güçleri, kavgaya karışan halk otobüsü şoförü Özbek B. ile bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kardeşi Tuncay B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.