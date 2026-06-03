Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 14:39 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 15:10

Adana'da bir emekli polis memuru, kendisinden para isteyen uyuşturucu bağımlısı oğlunu, çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Bıçaklı saldırıya uğraması üzerine ateş açtığı öne sürülen baba, cinayetin ardından polisi arayarak oğlunun cesedi başında bekledi ve teslim oldu. Yaşanan o dehşet anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Para Tartışması Kanlı Bitti

Olay, saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Emekli polis memuru Faruk Kayhan (52), kendisinden para isteyen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'a (23) olumsuz yanıt verdi. Parayı alamayınca öfkelenen Ahmet Kaan Kayhan, bıçakla babasına saldırdı. Bunun üzerine belindeki tabancasını çıkaran Faruk Kayhan, oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

Emekli polis oğlunu böyle öldürdü! Cinayet anı kamerada!

Cesedin Başında Polisi Bekledi

Ahmet Kaan Kayhan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli baba cep telefonuyla hemen kendisini ihbar etti. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, emekli polisin oğlunun cesedinin başında beklediği anlar yer aldı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Ahmet Kaan Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Geçen Yıl Orman Yangınında Kaybolmuş

Olay yerine gelen polis ekiplerine silahını vererek teslim olan Faruk Kayhan, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan, orman işçisi olduğu belirtilen Ahmet Kaan Kayhan ile ilgili trajik bir detay daha ortaya çıktı. Hayatını kaybeden gencin, 10 Ağustos 2025'te Kozan ilçesindeki bir orman yangınına müdahale ettiği sırada kaybolduğu ve ekiplerin arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulunduğu öğrenildi.

Emniyete götürülen şüpheli baba Faruk Kayhan'ın sorgusu sürüyor.