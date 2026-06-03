İLK VE TEK RESMİ EVLİLİK: SELİN ÇAĞLAYAN

Reha Muhtar, yaşamı boyunca çok sayıda birliktelikle adından söz ettirse de resmi olarak yalnızca bir kez nikah masasına oturdu. Henüz 23 yaşındayken, mesleğe adım attığı ilk yıllarda kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan ile 1983 yılında evlendi. Kamuoyundan uzak bir şekilde yürütülen ve 5 yıl süren bu evlilik, takvimler 1988 yılını gösterdiğinde boşanma ile resmi olarak sona erdi. Bu boşanmanın ardından Muhtar, bir daha resmi bir evlilik gerçekleştirmedi.