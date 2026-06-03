Reha Muhtar’ın hayatı sadece haberlerden ibaret olmadı! 66 yıllık bir ömür, manşetlik aşklar, evlatlar ve vasiyet: “Cenazeme gelmesin”
Kalp yetmezliği nedeniyle Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden ünlü televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar, arkasında medya ve magazin tarihinin en sarsıcı arşivlerinden birini bıraktı. Habercilik tarzıyla 90'lı yıllara ve 2000'lerin başına damga vuran Muhtar'ın ardından tüm gizli defterler yeniden aralandı. Selin Çağlayan ile yaptığı tek resmi evliliğinden Mehveş Emeç, Harika Avcı, Nilüfer ve Gülşen ile yaşadığı ilişkilere; manevi kızı Ayşe Nazlı ile kurduğu sarsılmaz bağdan, Deniz Uğur ile ikiz çocukları üzerinden yürüttüğü sert velayet savaşına ve hafızalara kazınan o şok vasiyetine kadar Reha Muhtar'ın manşetlerden inmeyen hayat hikayesi...
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