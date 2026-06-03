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Reha Muhtar’ın hayatı sadece haberlerden ibaret olmadı! 66 yıllık bir ömür, manşetlik aşklar, evlatlar ve vasiyet: “Cenazeme gelmesin”

Kalp yetmezliği nedeniyle Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden ünlü televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar, arkasında medya ve magazin tarihinin en sarsıcı arşivlerinden birini bıraktı. Habercilik tarzıyla 90'lı yıllara ve 2000'lerin başına damga vuran Muhtar'ın ardından tüm gizli defterler yeniden aralandı. Selin Çağlayan ile yaptığı tek resmi evliliğinden Mehveş Emeç, Harika Avcı, Nilüfer ve Gülşen ile yaşadığı ilişkilere; manevi kızı Ayşe Nazlı ile kurduğu sarsılmaz bağdan, Deniz Uğur ile ikiz çocukları üzerinden yürüttüğü sert velayet savaşına ve hafızalara kazınan o şok vasiyetine kadar Reha Muhtar'ın manşetlerden inmeyen hayat hikayesi...

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Reha Muhtar kimdir?

KERKÜK'TEN ANKARA'YA UZANAN YAŞAM ÖYKÜSÜ

Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Reha Muhtar'ın hayatı, babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak görev yapması nedeniyle iki şehir arasında şekillendi. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde kışları Ankara'da, yazları ise İstanbul'da yaşayan Muhtar, eğitim hayatını Ankara'da sürdürdü.

Reha Muhtar’ın eğitim hayatı

İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra yükseköğrenim için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'na girdi. Bu bölümden mezun olmasının ardından, 1980 yılında gazetecilik mesleğine adım attı. Ancak onun hayatı hiçbir zaman sadece sunduğu haberlerden ya da gerçekleştirdiği televizyon programlarından ibaret kalmadı; attığı her adımda özel hayatıyla da medyanın odağında yer aldı.

İlk ve tek resmi evlilik: Selin Çağlayan

İLK VE TEK RESMİ EVLİLİK: SELİN ÇAĞLAYAN

Reha Muhtar, yaşamı boyunca çok sayıda birliktelikle adından söz ettirse de resmi olarak yalnızca bir kez nikah masasına oturdu. Henüz 23 yaşındayken, mesleğe adım attığı ilk yıllarda kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan ile 1983 yılında evlendi. Kamuoyundan uzak bir şekilde yürütülen ve 5 yıl süren bu evlilik, takvimler 1988 yılını gösterdiğinde boşanma ile resmi olarak sona erdi. Bu boşanmanın ardından Muhtar, bir daha resmi bir evlilik gerçekleştirmedi.

Reha Muhtar’ın aşk geçmişi

SANAT DÜNYASINDAN İSİMLERLE FIRTINALI İLİŞKİLER

Televizyon ekranlarında "Ateş Hattı" gibi programları hazırlayıp sunan Reha Muhtar, 90'lı yılların sonundan itibaren sanat ve müzik dünyasının tanınan isimleriyle yan yana gelmeye başladı. Bu süreç, magazin basınını uzun süre meşgul eden sansasyonel bir aşk dosyasını da beraberinde getirdi:

Reha Muhtar - Mehveş Emeç Aşkı

REHA MUHTAR - MEHVEŞ EMEÇ AŞKI

90'lı yılların son döneminde dünyaca ünlü piyanist Mehveş Emeç ile bir birliktelik yaşadı. Bu ilişki, o yıllarda hem sanat hem de medya camiasında geniş bir yankı uyandırdı.

Reha Muhtar ile Harika Avcı aşkı

PARİS'TE BELGELENEN AŞK: HARİKA AVCI

Medyada "magazin bombası" olarak nitelendirilen bir diğer ilişkisi ise Harika Avcı ile oldu. Avcı'nın, Muhtar'ın sunduğu Ateş Hattı programına konuk olmasıyla başlayan bu yakınlaşma, ikilinin birlikte çıktığı Paris tatilinde çekilen fotoğrafların basına yansımasıyla belgelenmiş oldu.

Reha Muhtar ile Nilüfer olayı

NİLÜFER İLE YAŞANAN BÜYÜK AŞK VE AYŞE NAZLI BAĞI

Reha Muhtar'ın magazin tarihine geçen en uzun süreli ve en çok konuşulan ilişkilerinden biri Türk pop müziği sanatçısı Nilüfer ile yaşadığı birliktelik oldu. Bu ilişkiyi sadece iki ünlü ismin birlikteliği olmaktan çıkaran unsur ise çocuk esirgeme kurumundan evlat edinilen Ayşe Nazlı oldu.

Ayşe Nazlı’nın manevi babası

Nilüfer'in 1999 yılında henüz 4 yaşındayken evlatlık aldığı Ayşe Nazlı ile Reha Muhtar arasında, ilişki süresince güçlü bir baba-kız bağı kuruldu. Muhtar, Nilüfer ile olan ilişkisi bittikten yıllar sonra bile Ayşe Nazlı'nın kendisi için her zaman bir evlat olduğunu kamuoyuna açıkladı.

Reha Muhtar ile Gülşen olayı

GÜLŞEN İLE "PİŞTİ" OLAN İLİŞKİ DÖNEMİ

Reha Muhtar'ın özel hayatında en çok tartışılan ve dikkat çeken dönemlerden biri de şarkıcı Gülşen ile yaşadığı ilişkiydi. Gülşen'in, o dönem başka bir ilişki süreci içerisindeyken Muhtar'ın yorumculuk yaptığı "Pişti" adlı programa katılması, ikili arasındaki yakınlaşmanın başlangıç noktası haline geldi.

Reha Muhtar ile Gülşen aşk yaşadı mı?

Tamamen kameralar önünde ve göz önünde yaşanan bu ilişki, dönemin magazin basını tarafından en sık takip edilen gündem maddelerinden biri oldu. O süreçte Gülşen, yapımcı Erol Köse ile yaşadığı polemikler ve özel hayatına dair iddialarla sık sık gündeme gelmekteydi.

Velayet savaşı

DENİZ UĞUR İLE BAŞLAYAN KAMUOYU SAVAŞI VE İKİZLERİN VELAYETİ

Televizyonculuk kariyerinin ardından oyuncu Deniz Uğur ile ilişki yaşamaya başlayan Reha Muhtar'ın bu birliktelikten Mina ve Poyraz adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi. Toplamda 3 yıl süren bu ilişki, ayrılık kararının alınmasıyla birlikte yerini uzun yıllar boyunca devam edecek hukuki bir mücadeleye bıraktı.

Deniz Uğur Reha Muhtar’a neden dava açtı?

İkili arasında yaşanan velayet krizi, karşılıklı ağır suçlamalar ve sert açıklamalar nedeniyle bir süre sonra kamuoyu önünde yürütülen bir savaşa dönüştü. Oyuncu Deniz Uğur, ikiz çocuklarının velayetinin kendisine verilmesi talebiyle Reha Muhtar'a karşı dava açtı.

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında neler oldu?

Uzun süren yargılama süreci neticesinde mahkeme, ikiz çocukların velayetini Reha Muhtar'dan alarak anne Deniz Uğur'a verilmesine hükmetti. Bir zamanlar ekranlarda başkalarına soru soran gazeteci, bu süreçte tamamen kendi hayatına dair soruların ve davaların merkezinde yer aldı.

Reha Muhtar’ın vasiyeti

HAFIZALARDAKİ VASİYET: "CENAZEME GELMESİN"

Reha Muhtar'ın hayatını kaybetmesi, onun sosyal medya hesapları üzerinden geçmişte yaptığı çarpıcı paylaşımları da yeniden gündeme taşıdı. Muhtar'ın eski eşi ve çocuklarının annesi Deniz Uğur hakkında yazdığı vasiyet niteliğindeki sözler, vefatının ardından en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı. Muhtar, yaptığı o dönemki paylaşımında açık ve sert bir dille şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin."

Reha Muhtar neden öldü?

Geçmişteki bu sert vasiyet açıklaması, fırtınalı ilişkileri, velayet davaları ve manşetlerden inmeyen hayat hikayesiyle Reha Muhtar, 66 yaşında kalp yetmezliği sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Reha Muhtar hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Reha Muhtar aslen nerelidir?

Reha Muhtar aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni'dir. Babasının akademik görevi nedeniyle gençlik yıllarını Ankara ve İstanbul'da geçirmiştir.

Reha Muhtar kaç kez evlendi?

Reha Muhtar hayatı boyunca resmi olarak sadece bir kez evlenmiştir. 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan ile evlenmiş ve bu evlilik 5 yıl sürmüştür. Sonraki ünlü ilişkilerinin hiçbiri resmi evlilikle sonuçlanmamıştır.

Reha Muhtar’ın kaç çocuğu var?

Reha Muhtar'ın kaç çocuğu var?

Reha Muhtar'ın Deniz Uğur ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları vardır. Ayrıca şarkıcı Nilüfer'in evlat edindiği Ayşe Nazlı ile de uzun yıllar süren bir baba-kız bağı bulunmaktaydı.

Reha Muhtar neden öldü?

Ünlü televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar, 66 yaşındayken Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybetmiştir.

*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

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