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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 21 Ağustos 2020, Cuma

Nafakada ödeme gücüne bakılır

İştirak nafakasının ödenme durumu nedir?
Anne ve babanın çocuk üzerinde bakım yükümlülüğü, ergenliğe kadar devam eder. Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ve anne-babanın hayat koşulları, giderleri kapsamında değerlendirilir. Taraflar her zaman değişen ekonomik koşullar karşısında nafaka miktarının artırılmasını veya azaltılmasını talep edebilir. Eğitim hayatına devam eden çocuk artık reşit olduğundan, bizzat mahkemeye başvurarak kendisine eğitim nafakasının ödenmesini de talep edebilir.

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