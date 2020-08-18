Balkon kapatanın başı ağrıyabilir

Bir sitede yaşıyorum. Balkonu odaya katmak istiyorum. Bunun için site yönetiminden izin almam gerekir mi?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19.

Maddesi'ne göre kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur.

Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Binanın dış görüntüsünü değiştiren balkonun cam ile kapatılması da projede yoksa veya kat maliklerinin 4/5'inin yazılı onayı bulunmuyorsa yasal değildir ve bir kat maliki sizi şikayet ederek veya hakkınızda dava açarak tüm masrafları size ait olmak üzere balkonun eski hale getirilmesini talep edebilir.

Gizli mesajları okuyan cezalandırılır

Arkadaşım telefonumu alıp mesaj ve maillerimi okumuş Şikayetçi olmak istiyorum. Mümkün mü?

Türk Ceza Kanunu'nun 132.

Maddesi'nce haberleşmenin gizliliği temeline göre suç işleyen arkadaşınıza dava açmanız mümkündür. 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis ya da adli para cezası ile yargılanması mümkündür. Gizlilik ihlali, haberleşmenin içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza 1 kat artılır. Kişi kaydettiği bu içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa ederse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hatta öyle ki, sizin bizzat o arkadaşınızla yapmış olduğunuz yazışmaları dahi sizin rızanız olmadan alenen ifşa edemez.