Yaz öncesi kilo vermek isteyenler için 7 günlük sürdürülebilir beslenme programı ve uzman önerileri
Yaz mevsimi yaklaşırken birçok kişi aynaya baktığında aynı soruyu soruyor: "Fazla kilolardan nasıl sağlıklı şekilde kurtulabilirim?" İşte size Avrupa'da büyük ilgi gören 7 günlük diyet programı…
Kış aylarında yavaşlayan metabolizma, düzensiz beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzı zamanla vücutta istenmeyen yağ birikimine neden olabiliyor. Ancak uzmanlara göre önemli olan yalnızca hızlı kilo vermek değil; verilen kiloyu koruyabilmek ve bunu sürdürülebilir bir yaşam biçimine dönüştürmek.
Çünkü kısa süreli şok diyetlerle verilen kiloların büyük bölümü birkaç ay içinde geri alınabiliyor. Son yıllarda özellikle Avrupa ülkelerinde yaygınlaşan dengeli ve yüksek protein ağırlıklı beslenme modeli, hem sağlıklı kilo kaybını destekliyor hem de vücudun uzun vadede formunu korumasına yardımcı oluyor. Katı yasaklar yerine kontrollü beslenmeye dayanan bu sistem, kişiyi aç bırakmadan kilo vermeyi hedefliyor. Uzmanlar, sürdürülebilir beslenme düzenlerinin ani kilo kayıplarından çok daha değerli olduğuna dikkat çekiyor. Kilo verme süreci genellikle karmaşık kurallar, sürekli kalori hesaplamaları ve motivasyonu düşüren katı listelerle ilişkilendiriliyor.
Oysa gerçek çok daha farklı. Sağlıklı kilo yönetiminin temelinde aşırı kısıtlamalar değil; hayatın içine uyarlanabilen basit, dengeli ve düzenli alışkanlıklar yer alıyor. Günlük yaşam temposuna uygun bir sistem oluşturulduğunda hem fiziksel hem de zihinsel olarak süreci sürdürmek çok daha kolay hale geliyor. Birçok insan için en büyük problem ise nereden başlayacağını bilememek. Plansız beslenme çoğu zaman öğün atlamaya, düzensiz yeme alışkanlıklarına ve sağlıksız atıştırmalıklara yönelmeye neden oluyor. Özellikle yoğun iş temposu yaşayan kişilerde "elde ne varsa onu tüketme" alışkanlığı kilo kontrolünü daha da zorlaştırıyor.
Uzmanlara göre bu noktada düzenli bir beslenme planı devreye girdiğinde süreç çok daha yönetilebilir hale geliyor.
İşte tam da bu nedenle 7 günlük kilo verme diyeti son dönemde oldukça popüler hale geldi. Haftalık olarak hazırlanan dengeli programlar, kişiye net bir yol haritası sunuyor.
Böylece her öğünde ne yenileceğini düşünmek yerine plana sadık kalmak yeterli oluyor. Bu yaklaşım hem karar yorgunluğunu azaltıyor hem de sağlıklı beslenmeyi günlük rutinin doğal bir parçası haline getiriyor. Özellikle protein ağırlıklı beslenme programları, uzun süre tok kalmaya yardımcı olduğu için kilo verme sürecinde önemli avantaj sağlıyor.
Yumurta, tavuk, balık, yoğurt, baklagiller ve sağlıklı yağlarla desteklenen öğünler sayesinde kan şekeri daha dengeli seyrediyor. Bu da ani açlık krizlerini ve gece atıştırmalarını azaltabiliyor. Aynı zamanda protein tüketimi kas kaybını önlemeye yardımcı olduğu için verilen kilonun büyük kısmının yağdan gitmesi hedefleniyor.
GÜNÜN ÖNERİLERİ
Güne mutlaka kahvaltıyla başlayın.
En az 20-30 dakika yürüyüş yapın.
Çay ve kahvede şekeri azaltın.
Gece geç saatlerde yemek yememeye çalışın.
Menü Kahvaltı:
Ispanaklı çırpılmış yumurta (3 adet) + 1 dilim tam buğday ekmeği ÖĞLE YEMEĞI:
Izgara tavuk göğsü + büyük yeşil salata + zeytinyağı sosu AKŞAM YEMEĞİ:
Fırında somon + brokoli + yarım bardak esmer pirinç ARA ÖĞÜN
Yoğurt ve karışık meyve
Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık