Yaz aylarında cilt sağlığını koruma kılavuzu: Güneşin zararlı etkilerinden korunmanın 7 altın kuralı
Aşırı güneş ışığına maruz kalmak, güneş yanıklarına, deri hastalıklarına ve cildin yaşlanmasına yol açıyor. Dr. Didem Kazan, güneşin zararlarından koruyan önerileri sıraladı...
Vatandaşlar, yaz aylarında açık havada daha çok vakit geçiriyor. Ama yazın bu keyiflerin tatsız sonuçlarıyla karşılaşmamak için risklerine karşı önlem almak da gerekiyor. Yaz aylarının en büyük riski, güneş ışınları. Dermatoloji Uzmanı Dr. Didem Kazan, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:
GÜNEŞ KREMİYLE KORUNUN: En az SPF 30 ve üzeri koruma sağlayan bir güneş kremi kullanmaya özen gösterin.
Cildimize düzenli güneş kremi uygulayarak deri kanserinin gelişimini de engelleyebiliriz.
ÇİNKO OKSİT KREMLER IŞINLARI GERİ YANSITIR: Özellikle gebeler, emziren anneler, 6 ay ve üzeri yaştaki çocuklar başta olmak üzere, tüm yaş grupları için titanyum dioksit, çinko oksit gibi fiziksel filtre içeren ürünler daha güvenli bir tercih sunuyor.
SÜRESİ GEÇEN ÜRÜNDEN KAÇININ: Genellikle 6 ay ya da 1 yıl olarak belirlenen süre içerisinde ürünün tüketilmesi gerekir.
Kullanım süresini geçen ürün yeterli koruyuculuk sağlayamayacağı için yanıklara, lekelenmelere, uzun dönemde deri kanserlerine neden olabilir.
GENİŞ ÇEPERLİ ŞAPKA VE GÖZLÜK TAKIN: Güneşe maruz kalan vücut alanı ne kadar küçük olursa cilt hasarı da o kadar azalır. Bu amaçla sıklıkla yüzünüzün alın, kulak ve ense kısmını kapatan geniş çeperli şapkalar ve gözlük takın.
GÜNEŞ ALTINDA GEÇİRECEĞİNİZ SÜREYİ KISALTIN: Eğer dışarıda vakit geçirmek zorundaysanız güneş altında geçirmeniz gereken süreyi kısıtlamaya özen gösterin. Güneşte 15 -20 dakika fazla zaman geçirilmesi yüksek ultraviyole maruziyetine neden olur.
SOLARYUMDAN UZAK DURUN: Güneşten neredeyse 10 kat daha fazla ultraviyole maruziyetine yol açan solaryumdan uzak durmak gerekiyor.
10:00- 16:00 SAATLERİ ARASINDA GÜNEŞE ÇIKMAYIN: Bu saatler güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği saatler olup hem güneş yanıkları açısından hem de lekelenme ve deri kanseri gelişimi açısından riskli saatlerdir.
