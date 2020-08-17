Yalnızlık dava nedenidir

Yargıtay yapmış olduğu değerlendirmede, özel günlerde ve sosyal ortamlarda eşini sürekli yalnız bırakmanın bir boşanma nedeni olduğunu değerlendirmiştir.

Yargıtay özel günlerden aile toplantısı, düğün, bayram, yıldönümü, doğum günü ve benzeri günlerin anlaşılması gerektiğini, 'sosyal ortamlar' ifadesinden ise düğünler, yurt içi ve dışı geziler ile konserler gibi ortamların anlaşılması gerektiğini belirtmiştir. Eşler evlilik birliği içinde evlilik birliğini temsil etme ve yardım ve dayanışma içinde olma yükümlülüğü taşır. Eşler nasıl kötü günlerde birbirlerinin yanında olmak birbirlerine destek olmakla yükümlülerse, eşlerin evlilik birliğini temsil etme hakkı yanında dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket etmek yükümlülüğü de düzenlenmiştir. Eşler, evlenirken 'iyi günde- kötü günde' yan yana olmayı birbirlerine taahhüt etmişlerdir. Eşlerin dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket etmeleri de verdikleri bu taahhüdün bir sonucudur.

Özel günlerde ve sosyal ortamlarda eşini sürekli yalnız bırakmanın boşanma nedeni olmasına ilişkin yapılan değerlendirme de evlilik birliğinin birlikte temsil edilmesi hakkı ve eşlerin birbirlerine karşı dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket etmek yükümlülüğünün bir sonucudur.

Eski eşim çocuğumuzun fotoğraflarını sosyal medyada izinsiz paylaşıyor. Cezası olur mu?

İzinsiz olarak paylaşılan ve kamuya açık olarak görülen fotoğraflar ve fotoğrafa ilişkin yazılar oldukça hassas bir konudur. 5237 sayılı ceza yasasında suç olarak değerlendirilmektedir, ceza yaptırımına kadar götürülebilmektedir.

Kişilerin haklarını korumak adına var olan ceza yasasının 132. maddesi koruma amaçlı vardır. İzinsiz olarak paylaşılan fotoğraflarda bu yasayı ihlal etmiş olmaktadırlar. Ayrıca bu durum 136. madde açısından da incelenmektedir.

Burada dikkat edilecek şey, rızasız bir fotoğraf paylaşımıdır.