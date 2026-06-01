TDV ve Türk Kızılay'dan 2026 seferberliği: Türk gönüllüler dünyanın dört bir yanına kurban eti ve umut taşıdı
Dünyanın en zor coğrafyalarında taşıdıkları yardımlarla gönüllere dokunan Türk gönüllüler, "Türkiye" tezahüratlarıyla karşılanıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV), "2026 Vekaletle Kurban Programı" kapsamında dünyanın her bölgesindeki ihtiyaç sahibinin gönlüne dokundu. Afganistan'da 160 bin kişiye kurbanlık dağıtan Diyanet, Afrika'nın en zorlu koşullarına sahip Çad Gölü Havzası'nda "Türkiye, Türkiye" tezahüratlarıyla karşılandı.
Türkiye'nin çeşitli illerinden din görevlileri, kurban emanetlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmakla kalmadı, Türkiye'ye duyulan sevgi ve güvene de yakından tanıklık etti. Erzincan'ın Otlukbeli İlçe Müftüsü Muhammet Fatih Kellerbağı, bölgedeki hayatın "zorluk" kavramından çok "farklılık" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, insanların tüm imkansızlıklara rağmen hayatlarını büyük bir teslimiyet ve sabırla sürdürdüklerini söyledi.
ÇOCUKLAR SEVİNİYOR
Alanya İlçe Müftülüğü'nde imam hatip olarak görev yapan Turan Hancı da gördüğü yokluğun kendisini derinden etkilediğini söyledi. Hancı, çocukların en küçük hediyeler karşısında bile büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, "Türkiye'de bir çocuğun dönüp bakmayacağı bir balon için kilometrelerce koşan çocuklar gördük. Bu manzara, insanı çok etkiliyor" dedi.
'TÜRKİYE BİR UMUT'
Nevşehir'de imam hatip olarak görev yapan Faruk Durmuş, "Dünyanın uzak coğrafyalarında yankılanan "Türkiye" seslerinin kurulan gönül köprüsünün en güçlü göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor" diye konuştu.
TEMİZ SUYA KAVUŞTULAR
Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle Nijer'de açılan kuyularla bölge halkı temiz suya kavuştu. Türkiye Diyanet Vakfı'na bağış yapan hayırseverlerin desteğiyle Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Niamey Din Hizmetleri Müşavirliği öncülüğünde Nijer'de yapılan mescit ile açılan kuyular sayesinde insanların temiz suya erişimi sağlandı. Su kuyuları, binlerce kişinin günlük su ihtiyacının karşılanmasına katkı sundu.
TÜRK KIZILAY 30 ÜLKEDE HİSSE DAĞITTI
Türk Kızılay, bu yılki kurban vekaletleri kapsamında 199 bin 846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında bu yıl için aldığı kurban vekaletlerinin kesimlerini yurt içi ve yurt dışında 30 ülkede tamamladı.
TDV, AFGANİSTAN'IN KUZEYİNDE 160 BİN 200 KİŞİYE ET DAĞITTI
Türkiye Diyanet Vakfı'nca (TDV), Afganistan'ın kuzeyindeki bölgelerde 160 bin 200 kişiye kurban eti ulaştırıldı. Vakfın Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği koordinesinde, "2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu" kapsamında ülkenin kuzeyindeki 9 vilayette 8 bin 400 hisse kurban kesildi. Kurbanlıkların etleri, beşer kiloluk paketler halinde yaklaşık 25 bin hanenin yanı sıra yetimhaneler, göçmen kampları, hafızlık kursları ve yatılı eğitim kurumlarına dağıtıldı.
ÜLKEDEN ÜLKEYE KOŞUYOR
İngiltere'de yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Şahin, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "en yaşlı gönüllüsü" olarak 23 yıldır Afrika Kıtası'ndaki ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırıyor. İstanbul'dan 47 yıl önce İngiltere'ye göç eden Mehmet Şahin, başkent Londra'da ütücülük yaparken 2002 yılında emekli olduktan sonra İngiltere Türk Diyanet Vakfı ile tanıştı. Şahin, 2016 yılında eşinin vefat etmesinin ardından tüm ömrünü hayır işlerine adadı. Son olarak TDV tarafından Nijerya'da düzenlenen vekaletle kurban bağışı organizasyonuna katılan Şahin, İngiltere'den kendi çabalarıyla topladığı 1500'den fazla kurbanın, başkent Abuja bölgesindeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmasında rol aldı. Şahin, haziran ayında Somali'ye gideceğini söyledi.
Dilek Demir