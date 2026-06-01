650 gram doğmuştu: Depremzede Yalçın ailesinin mucize bebeği Leyla İlge hayata tutundu
650 gram olarak dünyaya gelen Leyla İlge Yalçın bebek, doğumun hemen ardından yoğun bakıma alındı. Hayata tutunarak, sağlıklı bir şekilde anne kucağına alındı...
Antalya'da 24 haftalık ve 650 gram olarak dünyaya gelen Leyla İlge Yalçın bebek, doğumun hemen ardından yenidoğan yoğun bakıma alındı.
Erken doğum nedeniyle hayati risk taşıyan minik Leyla, uzun ve zorlu bir tedavi süreci geçirdi. 6 Şubat 2023 depreminin ardından Malatya'dan Antalya'ya yerleşen Duygu Yalçın (33) ve Ali Yalçın (35) çifti, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken büyük bir sınav verdi.
"ÇOK ZOR BİR ANDI"
Doğduğunda bebeğini hiç kucağına alamadığını belirten Yalçın, "O çok zor. Tarifi yok. Ben kelimelerle anlatamam onu. Karnınızda taşıyorsunuz.
Hiçbir şey hayal ettiğiniz gibi olmuyor. Her şey çok ani gelişiyor. Bebeğinizi kucağınıza alamıyorsunuz. Çok zor bir andı bizim için. İlk kez kuvözde gördük kızımızı. Çünkü çok ani müdahale gerekiyordu" diye konuştu.
Yoğun bakım sürecinin ardından durumu stabil hale gelen Leyla İlge Yalçın bebek, hayata tutunarak ailesine büyük bir umut oldu.
Dilek Demir