Hakem heyetine başvurun

Epilasyon yaptırdım ama derimi yaktılar.

O kadar para ödedim, geri istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Yaşadığınız durum son derece üzücü, doğru yerleri seçmek ve doğru kişilerle bu işlemleri yaptırmak son derece önemli. Hem maddi kaybınız olurken hem de manevi olarak bir sorunun içine düşüyorsunuz. Burada 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen hizmet ayıbı söz konusudur ve ödediğiniz miktar 10 bin 390 liranın altındaysa tüketici hakem heyetine başvuru yapabilirsiniz.

Tutar daha yüksek ise tüketici mahkemelerinde dava açma hakkınız vardır.

Ayrıca deride bir hasar meydana geldiğine göre bu ayıplı hizmetten kaynaklanan zararınız sadece ödediğiniz para değildir. Derinin eski hale gelmesi, iyileşmesi için yaptığınız tedavi gideri, bu ayıp nedeniyle işe gidemediyseniz geçici veya mevcut ise kalıcı iş göremezlik tazminatı, yaşadığınız acı ve elemin karşılığı olarak manevi tazminat gibi alacak haklarınız da mevcuttur.

Hakarete hapis cezası

Çalıştığım firmada bulunan müşteri haksız yere bana hakaret etti. Dava açmak istiyorum, mümkün mü?

Birebir ya da toplum içinde yapılan onur ve şeref kırıcı her türlü tavır, söz, hakaret suçunu oluşturur. Kişileri yaralayan ve özgüvenleri konusunda da yıpratıcı bir psikolojiye sebep olan hakaret davaları oldukça merak edilen konulardandır. Türk Ceza Kanunu 125. Madde ve devamında Şerefe Karşı Suçlar kapsamında gerekli konuları anlatmaktadır. Hakarete uğradıysanız ve suç duyurusunda bulunmak istiyorsanız ispat yükü size ait olacağından, hakaret suçunun nerede ve nasıl yapıldığına ilişkin delilleri sunmanız gereklidir. Siz ve sizin nezdinizde hakaret suçuna maruz kalanlar e posta, SMS bilgilerini ya da görüntüleri, varsa ses ve görüntü olarak da sunabilirler. Hakaret suçunu oluşturan kişilere 2 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.

Cezanın ağırlaştırılmasına sebep olacak durumlar ise, kamu görevlisine karşı yapılması, herkesin içinde aleni olarak yapılması, bir din konusu üzerinden yaralayıcı tavırlar olarak belirtilmiştir.