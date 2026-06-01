11 ameliyat oldu 22 kez şampiyonluk kazandı: Milli sporcu Raşid Mavigil 12. ameliyatı için destek bekliyor
Doğuştan engelli Raşid Mavigil, bilek güreşinde 7 yılda 22 kez şampiyon oldu. "Tek isteğim 12. ameliyatımı olup ayağa kalkmak. Bunun için yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi:
Bursa'da yaşayan doğuştan bedensel engeli olan ve parkta tanıştığı arkadaşı sayesinde bilek güreşine başlayan milli sporcu Raşid Mavigil (19), bugüne kadar 10'u Rusya'da, 1'i Türkiye'de olmak üzere 11 ameliyat geçirdi.
YÜRÜMEK İSTİYOR
Parkta tanıştığı arkadaşı sayesinde bilek güreşine başladı. Bursa şampiyonu olan ardından milli takım seçmelerin katılıp, burada da sağ ve sol kolda birinci olan Raşid Mavigil, 14 Türkiye şampiyonluğu, 4 Avrupa şampiyonluğu ve 4 dünya şampiyonluğu kazandı. Gözünü ekim ayında Hindistan'da yapılacak olan Dünya şampiyonasına çeviren Raşid Mavigil, "Bu sene, 2026 yılında 9 Ekim'de Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da inşallah dünya şampiyonu olarak, yenilmez bir tarih yazmak istiyorum. Yaşadığım engel doğuştan olduğu için toplam 11 ameliyat geçirdim. Şu anda sol ayaktan da geçirmem gerekiyor. Onun için de biraz maddi durumlarımızın iyi olması gerekiyor. Onun için de bir destek bekliyoruz. Bugüne kadar 11 kez ameliyat geçirdim. 12. ameliyat için de destek bekliyorum. Maddi olarak rakam biraz fazla" diyerek destek istedi.
Dilek Demir