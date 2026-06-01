CANLI YAYIN
Geri

11 ameliyat oldu 22 kez şampiyonluk kazandı: Milli sporcu Raşid Mavigil 12. ameliyatı için destek bekliyor

Doğuştan engelli Raşid Mavigil, bilek güreşinde 7 yılda 22 kez şampiyon oldu. "Tek isteğim 12. ameliyatımı olup ayağa kalkmak. Bunun için yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
11 ameliyat oldu 22 kez şampiyonluk kazandı: Milli sporcu Raşid Mavigil 12. ameliyatı için destek bekliyor
Bursa'da yaşayan doğuştan bedensel engeli olan ve parkta tanıştığı arkadaşı sayesinde bilek güreşine başlayan milli sporcu Raşid Mavigil (19), bugüne kadar 10'u Rusya'da, 1'i Türkiye'de olmak üzere 11 ameliyat geçirdi.
11 ameliyat oldu 22 kez şampiyonluk kazandı: Milli sporcu Raşid Mavigil 12. ameliyatı için destek bekliyor-2
YÜRÜMEK İSTİYOR

Parkta tanıştığı arkadaşı sayesinde bilek güreşine başladı. Bursa şampiyonu olan ardından milli takım seçmelerin katılıp, burada da sağ ve sol kolda birinci olan Raşid Mavigil, 14 Türkiye şampiyonluğu, 4 Avrupa şampiyonluğu ve 4 dünya şampiyonluğu kazandı. Gözünü ekim ayında Hindistan'da yapılacak olan Dünya şampiyonasına çeviren Raşid Mavigil, "Bu sene, 2026 yılında 9 Ekim'de Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da inşallah dünya şampiyonu olarak, yenilmez bir tarih yazmak istiyorum. Yaşadığım engel doğuştan olduğu için toplam 11 ameliyat geçirdim. Şu anda sol ayaktan da geçirmem gerekiyor. Onun için de biraz maddi durumlarımızın iyi olması gerekiyor. Onun için de bir destek bekliyoruz. Bugüne kadar 11 kez ameliyat geçirdim. 12. ameliyat için de destek bekliyorum. Maddi olarak rakam biraz fazla" diyerek destek istedi.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
11 ameliyat oldu 22 kez şampiyonluk kazandı: Milli sporcu Raşid Mavigil 12. ameliyatı için destek bekliyor-4 11 ameliyat oldu 22 kez şampiyonluk kazandı: Milli sporcu Raşid Mavigil 12. ameliyatı için destek bekliyor-5 11 ameliyat oldu 22 kez şampiyonluk kazandı: Milli sporcu Raşid Mavigil 12. ameliyatı için destek bekliyor-6
Takvim Kaynak Tercihleri
Elazığ'da askeri personel kocadan dehşet: Tartıştığı eşini 4 yaşındaki çocuğunun önünde öldürdü
SONRAKİ HABER

Elazığ'da askeri personel kocadan dehşet

 Denizli-Aydın otoyolunda feci kaza |Otobüs alev topuna döndü: 1'i bebek 8 ölü, 33 yaralı
ÖNCEKİ HABER

Denizli-Aydın otoyolunda can pazarı
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler