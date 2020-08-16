Eski sevgiliye hapis cezası
Bu konu Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nce de tartışılmış ve 12. Daire, 2017/150 E.
2017/6231 K. nolu kararında eski sevgilinin talebe rağmen sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğrafları kaldırmamasını Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinin 2. fıkrasına aykırı bularak, eski sevgilinin cezalandırılmasına karar vermiştir. 134. maddenin 2. fıkrası "Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur" şeklinde olup, eski sevgilinin talebe rağmen fotoğrafları kaldırmaması özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturacaktır.
SAHTE ÜRÜN ALAN NE YAPMALI?
Yabancı bir internet sitesinden ünlü bir markanın ayakkabısını aldım. Ancak ürünün replika olduğu ortaya çıktı. Ne yapabilirim?
Öncelikli olarak ürünü aldığınız tarih önemli. Yani 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart üstlenmeksizin cayma hakkına sahipsiniz.
Bu süre eğer 'mal' satın alınacak ise mal tesliminden itibaren;
'hizmet' satın alınacak ise hizmet sözleşmesinin kurulduğu andan itibaren başlar. Bunun yanı sıra sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de tüketici her zaman cayma hakkını kullanabilir.
Mesafeli satış sözleşmesi ürünü internet sitesinden satın aldığınız anda kurulur. İnternet sitesi iadeler için daha uzun bir zaman öngörmüşse bu süre içinde de iade hakkınızı kullanabilirsiniz.
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